Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός απάντησε στους ερυθρόλευκους: «Εκκωφαντική η σιωπή του Ολυμπιακού για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο μπάσκετ»

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Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά της ΚΑΕ Ολυμπιακός μετά τις καταγγελίες που κατέθεσαν οι «ερυθρόλευκοι» ενώπιον του Μονομελούς Δικαιοδοτικού Οργάνου του ΕΣΑΚΕ, κάνοντας λόγο για δυσφήμιση του αθλήματος.

Η «πράσινη» ΚΑΕ κατηγορεί τον Ολυμπιακό για επιλεκτική ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ, αντιπαραβάλλοντας τις ενέργειές του στο παρελθόν με τη στάση που, όπως υποστηρίζει, τηρεί απέναντι στις σοβαρές εξελίξεις στον χώρο της διαιτησίας. Παράλληλα, εξαπολύει επίθεση για τη σιωπή του σχετικά με τις υποθέσεις που επικαλείται, ενώ κλείνει την ανακοίνωσή της με μια ειρωνική αιχμή προς την «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ.

Αναλυτικά η «πράσινη» ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, που πρώτη συνεχάρη ένθερμα τον προφυλακισμένο Ευάγγελο Λιόλιο κατά την εκλογή του στην ΕΟΚ, αποθεώνοντας το έως τότε “εξαιρετικό” του έργο, αυτή η ΚΑΕ που παρενέβη κατ’ επανάληψη υπέρ των ορισμών της Βασιλικής Τσαρούχα στο ΑΣΕΑΔ και υπέβαλλε μηνύσεις υπερασπιζόμενη την τιμή της διαιτήτριας που είναι σε κατ’ οίκον περιορισμό, αυτή η ίδια ΚΑΕ που δεν έχει βρει μία λέξη να αρθρώσει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στον χώρο του μπάσκετ, κατέθεσε πάλι καταγγελίες ενώπιον του ΜΔΟ ΕΣΑΚΕ, διότι… δυσφημίσθηκε το… άθλημα.

Μην ταράζεστε εκεί στην κόκκινη ΚΑΕ, που η μισή ΚΕΔ είναι στη φυλακή και όλος ο κόσμος ασχολείται με στημένους αγώνες από διαιτητές που σφύριζαν τελικούς.

Εσείς με την εκκωφαντική σας σιωπή φωνάζετε και δείχνετε σε όλους πώς γίνεται να παριστάνεις τον προστάτη του μπάσκετ, επιχειρώντας μάταια να εξουθενώσεις φυσικά πρόσωπα με αστείες κατηγορίες, την ίδια ώρα που καταπίνεις Τσαρούχες, Παπαπέτρους, Μαυραγάνηδες και… καρτουνάκια με χυδαίο περιεχόμενο.

Τα τηλέφωνα αργούν, να ανοίξουν;».

Νωρίτερα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε για τις πειθαρχικές εξελίξεις που αφορούν τη μεταξύ τους αντιπαράθεση σε επίπεδο EuroLeague.

Οι «ερυθρόλευκοι» γνωστοποίησαν ότι οι «πράσινοι» τιμωρήθηκαν με πρόστιμο από τον Πειθαρχικό Δικαστή της διοργάνωσης, εξαιτίας πανό και υβριστικών συνθημάτων που αναρτήθηκαν και ακούστηκαν στην αναμέτρηση της 22ας Οκτωβρίου.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι, έπειτα από δική τους καταγγελία, βρίσκεται σε εξέλιξη ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία σε βάρος του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, για αναδημοσίευση σχετικού περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των ερυθρολεύκων

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους της για τις ακόλουθες εξελίξεις:

Στις 29/10 η ΚΑΕ ΠΑΟ τιμωρήθηκε από τον Πειθαρχικό Δικαστή Euroleague με πρόστιμο, για πανό και υβριστικά συνθήματα των φιλάθλων της στις 22/10, τα οποία όλως συκοφαντικά επιχειρούσαν να εμπλέξουν την ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και τον προπονητή της Γ. Μπαρτζώκα στην υπό διερεύνηση δικαστική υπόθεση περί χειραγώγησης αγώνων καλαθοσφαίρισης.

Παράλληλα, έχει κινηθεί, με καταγγελία της ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, ξεχωριστή πειθαρχική διαδικασία κατά του σημερινού ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟ Δ. Γιαννακόπουλου για την αναδημοσίευση στο Instagram των παραπάνω έκνομων συμπεριφορών των φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟ.

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