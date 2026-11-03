Ισπανία: Έρευνα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τον θάνατο του ποδοσφαιριστή Χέσους ντε Μιγκέλ Αλμέιδα μετά από σύγκρουση με αντίπαλο τερματοφύλακα

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Στο «μικροσκόπιο» των ισπανικών Αρχών βρίσκεται ο θάνατος του ποδοσφαιριστή της Τενερίφης, Χεσούς ντε Μιγκέλ Αλμέιδα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κατά τη διάρκεια αναμέτρησης της LaLiga 2. Η αστυνομία ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας για ενδεχόμενη ανθρωποκτονία εξ αμελείας, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Εθνικής Αστυνομίας της χώρας, την υπόθεση έχει αναλάβει η Ομάδα Ανθρωποκτονιών στη Σάντα Κρουζ της Τενερίφης, ενώ στην έρευνα θα συμμετάσχουν και εισαγγελικές αρχές.

Οι δικαστικές αρχές των Καναρίων Νήσων διευκρίνισαν ότι η διερεύνηση του θανάτου αποτελεί προβλεπόμενη διαδικασία, καθώς η ισπανική νομοθεσία ορίζει την αυτόματη έναρξη δικαστικής έρευνας σε κάθε περίπτωση θανάτου που χαρακτηρίζεται μη φυσικός. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο τερματοφύλακας Χεσούς Οβόνο έχει κληθεί επισήμως ως ύποπτος ή ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του.

⚠️ A deeply worrying moment during Tenerife vs Andorra.



In the 98th minute, Jesus de Miguel was involved in a serious collision with Owono and remained down on the pitch, prompting an immediate stoppage as medical staff rushed to provide assistance.



Reports indicate he suffered… — The Final Whistle (@Rufus_45) November 2, 2026

Τι εξετάζουν οι ισπανικές Αρχές για τη μοιραία σύγκρουση

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της elcierredigital, καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της υπόθεσης θα είναι να διαπιστωθεί εάν οι ενέργειες του τερματοφύλακα ξεπέρασαν τα συνήθη όρια επικινδυνότητας μιας ποδοσφαιρικής αναμέτρησης και εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόδοση ποινικής ευθύνης λόγω αμέλειας.

Το άρθρο 142 του ισπανικού Ποινικού Κώδικα προβλέπει ποινή φυλάκισης από ένα έως τέσσερα χρόνια για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Για την ηπιότερη μορφή του αδικήματος προβλέπεται χρηματική ποινή, το ύψος της οποίας υπολογίζεται με βάση ένα σύστημα ημερήσιων προστίμων, για χρονικό διάστημα από τρεις έως δεκαοκτώ μήνες.

Για να αξιολογηθεί εάν στοιχειοθετείται κάποια από αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν το βιντεοληπτικό υλικό, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση, τα ιατρικά δεδομένα και η αιτιώδης σχέση ανάμεσα στη συμπεριφορά του τερματοφύλακα και τον θάνατο του ποδοσφαιριστή.

Η αποβολή του Οβόνο και η κρίση του διαιτητή ότι υπήρξε υπερβολική βία αποτελούν στοιχεία που θα εξεταστούν, χωρίς ωστόσο μια ποδοσφαιρική παράβαση να συνεπάγεται αυτομάτως και την τέλεση ποινικού αδικήματος.

Σε επίπεδο αθλητικής πειθαρχίας, ο τερματοφύλακας ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος και με πρόσθετες κυρώσεις. Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ισπανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας (RFEF) προβλέπει αποκλεισμό από τέσσερις έως δώδεκα αγώνες για συγκεκριμένες μορφές βίαιης συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια αναμέτρησης, όταν προκαλούνται σοβαροί τραυματισμοί.

Από τη σύγκρουση ο Ντε Μιγκέλ υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή και δέχθηκε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό που βρισκόταν στο γήπεδο. Ακολούθησε η επείγουσα διακομιδή του με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, έφυγε από τη ζωή.

Η Τενερίφη γνωστοποίησε τον θάνατο του 30χρονου ποδοσφαιριστή με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλειά του.

«Δεν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα που να μπορεί να απαλύνει αυτό το βαθύ αίσθημα θλίψης. Στεκόμαστε στο πλευρό της συντετριμμένης οικογένειάς του, των αγαπημένων του προσώπων και ολόκληρης της κοινότητας της Τενερίφης, που σήμερα θρηνεί για αυτή τη σκληρή κατάληξη. Η οικογένεια του Χεσούς Ντε Μιγκέλ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για κάθε εκδήλωση συμπαράστασης που έχει λάβει, ενώ παράλληλα ζητά θερμά να επιδειχθεί ο απόλυτος σεβασμός στην ιδιωτικότητά της κατά τη διάρκεια αυτών των εξαιρετικά δύσκολων στιγμών», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του συλλόγου.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Η αντίδραση του τερματοφύλακα μετά την τραγωδία

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «AS», ο 25χρονος Χεσούς Οβόνο αποχώρησε από το γήπεδο σε κατάσταση έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Μάλιστα, στα αποδυτήρια εθεάθη να κλαίει και να προσεύχεται για την έκβαση της κατάστασης του συναθλητή του στον αγωνιστικό χώρο.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στη συνέχεια απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο Instagram, έπειτα από αλλεπάλληλες προσβολές και απειλές που δέχθηκε.

Άτομα από το περιβάλλον του ανέφεραν ότι επιθυμία του ήταν να επικοινωνήσει προσωπικά με τον Ντε Μιγκέλ και την οικογένειά του, προτού προχωρήσει σε οποιαδήποτε δημόσια τοποθέτηση.

Ανακοίνωση συλλυπητηρίων για τον θάνατο του Χεσούς ντε Μιγκέλ εξέδωσε και η Ανδόρα, η οποία παράλληλα εξέφρασε τη στήριξή της στον τερματοφύλακα Οβόνο.

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