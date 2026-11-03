Μπάσκετ: Ο νεόκοπος κ. Σιάο, μία ακατανόητη πρόκληση και η απάντηση Γιαννακόπουλου με σπόντες για Αγγελόπουλους και Lioliosgate

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Ο Άρης κέρδισε τον Παναθηναϊκό και ο Ρίτσαρντ Σιάο κατάφερε να στρέψει μέρος της συζήτησης από τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του στις δικές του προσβλητικές αναρτήσεις.

Μια ακατανόητη πρόκληση, σε μια συγκυρία κατά την οποία το ελληνικό μπάσκετ έχει ήδη ανοιχτό ένα τεράστιο μέτωπο αξιοπιστίας με το Basketgate.

Ο νέος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης αναδημοσίευσε οπαδικά stories στο Instagram, ανάμεσά τους μια εικόνα με τίγρη να κατασπαράζει έναν πράσινο λαγό και υβριστική λεζάντα για τον Παναθηναϊκό. Σε άλλη ανάρτηση εμφανιζόταν στα αγγλικά το μήνυμα «Το κυνήγι άρχισε». Ο ίδιος μάλιστα παρακολούθησε την αναμέτρηση από τις ΗΠΑ.

Το περιεχόμενο προερχόταν από οπαδικές σελίδες, αλλά η αναδημοσίευσή του από τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ τού έδινε διαφορετική βαρύτητα. Ο κ. Σιάο επέλεξε να συνδέσει τον πανηγυρισμό του με ύβρεις και εικόνες εξευτελισμού του αντιπάλου, ανοίγοντας μια αντιπαράθεση που η αγωνιστική εμφάνιση του Άρη δεν είχε κανέναν λόγο να χρειάζεται.

Η απάντηση Γιαννακόπουλου και η σπόντα για τις καταγγελίες

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απάντησε με διαδοχικά stories, ξεκινώντας από την αναγνώριση της ανωτερότητας των Θεσσαλονικέων. Έδωσε συγχαρητήρια για τη νίκη και στη συνέχεια επιτέθηκε στον Σιάο για το περιεχόμενο που αναπαρήγαγε.

«Ο Άρης είναι η ομάδα που μας έμαθε όλους μπάσκετ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι ο ιδιοκτήτης των «κίτρινων» προσβάλλει τον Παναθηναϊκό, αλλά και τον ίδιο τον σύλλογο που εκπροσωπεί. Στην τοποθέτησή του υπάρχει και μια διευκρίνιση: «Δεν έχω προλάβει να τα δω αλλά μου είπαν πως είναι απαίσια», είπε για τις αναρτήσεις. Επομένως, όταν τοποθετήθηκε, στηριζόταν στην ενημέρωση που είχε λάβει για το περιεχόμενό τους.

Η συνέχεια είχε σαφή αποδέκτη και τον Ολυμπιακό. Ο Γιαννακόπουλος εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει ο ίδιος σε καταγγελία κατά του Σιάο και, με εμφανώς ειρωνική διάθεση, παρέπεμψε στους αδελφούς Αγγελόπουλους. Υποστήριξε ότι οι ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού καταγγέλλουν περιστατικά που θεωρούν δυσφημιστικά για το άθλημα, αντιπαραβάλλοντας αυτή τη στάση με εκείνη που, κατά τον ίδιο, τηρούν απέναντι στις αναρτήσεις Σιάο και στο σκάνδαλο του μπάσκετ.

Έτσι, η αντίδραση για τα προσβλητικά stories εξελίχθηκε σε ευρύτερη επίθεση για την επιλεκτικότητα των παρεμβάσεων και τη δημόσια στάση των ισχυρών παραγόντων απέναντι στο Basketgate.

Το σκάνδαλο πίσω από την αντιπαράθεση

Αυτό είναι και το βαρύτερο υπόβαθρο της υπόθεσης. Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπο με δικαστική έρευνα για φερόμενη χειραγώγηση αγώνων, η οποία έχει οδηγήσει στην προσωρινή κράτηση του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του Γιώργου Μαυραγάνη, ενώ είχε προηγηθεί η προφυλάκιση του πρώην διαιτητή Πέτρου Παπαπέτρου, – και βραχιολάκια για Βάσω Τσαρούχα και Τάσος Πηλοΐδης. Οι κατηγορίες παραμένουν υπό δικαστική διερεύνηση.

Πρόκειται για κρίση που αγγίζει τον πυρήνα της διοίκησης και της διαιτησίας. Η αμφισβήτηση αφορά πλέον τους ίδιους τους μηχανισμούς με τους οποίους οργανώνεται και ελέγχεται η αγωνιστική δραστηριότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, οι αναρτήσεις Σιάο προσθέτουν οπαδική ένταση σε ένα άθλημα που ήδη δυσκολεύεται να διαχειριστεί το βάρος των αποκαλύψεων.

Ο Γιαννακόπουλος επέμεινε ιδιαίτερα στη δικαστική διάσταση. Υποστήριξε ότι άνθρωποι αρχίζουν να μιλούν και ότι νέα στοιχεία φτάνουν στον εισαγγελέα, προαναγγέλλοντας συνέχεια των αποκαλύψεων. Αυτές είναι δικές του αναφορές για την εξέλιξη της υπόθεσης, πέρα από όσα έχουν ήδη δημοσιοποιηθεί από το δικαστικό ρεπορτάζ.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για την εκλογή και τη μεταγενέστερη παραίτηση του Ηλία Μπουρμά από την ΕΣΚΑΣΕ, επικαλούμενος πληροφορίες για πολιτική παρέμβαση. Οι συγκεκριμένες αναφορές διατυπώθηκαν από τον ίδιο ως ερωτήματα και δεν συνιστούν επιβεβαιωμένα ευρήματα της έρευνας.

Στο ίδιο πλαίσιο, επανήλθε στους Αγγελόπουλους, ζητώντας τους δημόσια τοποθέτηση για το σκάνδαλο και αμφισβητώντας τα κριτήρια με τα οποία επιλέγουν να παρεμβαίνουν. Οι αιχμές του αφορούν τη στάση τους· δεν τεκμηριώνουν εμπλοκή των ιδιοκτητών του Ολυμπιακού στη δικαστική υπόθεση.

Η παρέμβασή του κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο αίτημα ενημέρωσης για την πορεία των ερευνών: «Η απομαγνητοφώνηση και το άνοιγμα του τηλεφώνου του Μαυραγάνη σε ποιο στάδιο βρίσκονται;»

Κάπως έτσι, οι αναρτήσεις μετά το Άρης – Παναθηναϊκός άνοιξαν νέο γύρο αντιπαράθεσης μεταξύ ιδιοκτητών, με το Basketgate σταθερά στο επίκεντρο. Το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στις ενδεχόμενες απαντήσεις των αποδεκτών και, κυρίως, στα επόμενα ευρήματα της δικαστικής έρευνας.

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