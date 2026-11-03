Nova TV: Η βραβευμένη Emma Stone πρωταγωνιστεί στις Πέμπτες του Νοεμβρίου με 2 ταινίες back-to-back στο Novacinema2!

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο Νοέμβριος φέρνει στα Novacinema μεγάλο αφιέρωμα για την βραβευμένη Emma Stone με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας «Bugonia». Κάθε Πέμπτη στις 22:00 στο Novacinema2 θα προβάλλονται back to back 2 ταινίες που έχουν αφήσει το στίγμα τους στα κινηματογραφικά δρώμενα. Έτσι οι συνδρομητές θα απολαύσουν στις 5/11 τις ταινίες «Easy A» & «Eddington», στις 12/11 «LaLa Land» & «Magic in the Moonlight», στις 19/11 «Irrational Man» & «Easy A» και στις 26/11 «Bugonia» & «La La Land».
Πέμπτη 5 Νοεμβρίου
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
Πέμπτη 19 Νοεμβρίου
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου
Απόλαυσε το αφιέρωμα στo Novacinema2, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.