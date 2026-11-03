Ευρωπαϊκά κύπελλα: Κλείνουν σήμερα οι προσφορές για τα τηλεοπτικά δικαιώματα – Percapita εναντίον Αλαφούζου

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Μια κρίσιμη αναμέτρηση για την επόμενη ημέρα της ελληνικής συνδρομητικής τηλεόρασης εξελίσσεται σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, καθώς εκπνέει η προθεσμία υποβολής προσφορών για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Το πακέτο αφορά Champions League, Europa League και Conference League, από τη σεζόν 2027–28 έως και το 2030–31. Η νέα συμφωνία καλύπτει τέσσερις αγωνιστικές περιόδους, αντί των τριετών κύκλων που ίσχυαν προηγουμένως, δεσμεύοντας τους ενδιαφερομένους σε έναν μεγαλύτερο επενδυτικό ορίζοντα.

Η σημερινή προθεσμία αφορά την κατάθεση προσφορών και δεν συνεπάγεται ανακοίνωση νικητή. Το επίσημο χρονοδιάγραμμα της UC3 επιβεβαιώνει την καταληκτική ημερομηνία για την Ελλάδα, ενώ, σύμφωνα με το CNN Greece, η επιλογή των παρόχων αναμένεται να ξεκαθαρίσει έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Οι νέοι διεκδικητές και το ανοιχτό παιχνίδι των συνεργασιών

Στο προσκήνιο εμφανίζεται η Percapita, εταιρεία συγκέντρωσης και εμπορικής αξιοποίησης αθλητικών δικαιωμάτων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το ενδιαφέρον της συνδέεται με τον σχεδιασμό της κοινής πλατφόρμας των Alter Ego Media, Motor Oil και Antenna, δηλαδή των επιχειρηματικών ομίλων Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού.

Παράλληλα, ισχυρό ενδιαφέρον αποδίδεται στην πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου, η οποία αναπτύσσει την παρουσία της στο αθλητικό τηλεοπτικό περιεχόμενο μέσω του ΣΠΟΡ FM TV. Η εξασφάλιση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικό πλεονέκτημα σε οποιοδήποτε νέο συνδρομητικό εγχείρημα.

Για τη Magenta TV και τη Nova διατυπώνονται εκτιμήσεις ότι ενδέχεται να μην καταθέσουν αυτόνομες προσφορές. Ωστόσο, η σύνθεση των υποψηφίων και οι τελικές συνεργασίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η στάση του ΟΤΕ. Ο επικεφαλής του ομίλου, Κώστας Νεμπής, έχει υπογραμμίσει τη στρατηγική σημασία του συγκεκριμένου περιεχομένου, αφήνοντας ανοιχτό και το ενδεχόμενο εξασφάλισής του μέσω συνεργασιών. Αυτό σημαίνει ότι η απόκτηση των δικαιωμάτων και η πρόσβαση των συνδρομητών στους αγώνες μπορεί να προκύψουν μέσα από διαφορετικές συμφωνίες.

Το τίμημα και ο λογαριασμός του συνδρομητή

Δημοσιεύματα μεταφέρουν εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς ότι το τίμημα της τετραετίας μπορεί να ξεπεράσει τα 150 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, πάντως, για εκτιμήσεις και όχι για επιβεβαιωμένες προσφορές ή τελικό συμβατικό ποσό.

Η εμπορική βαρύτητα των διοργανώσεων εξηγεί τον ανταγωνισμό: αποτελούν περιεχόμενο που προσελκύει συνδρομητές και επηρεάζει τις αποφάσεις τους για την επιλογή πλατφόρμας. Η παρουσία ελληνικών ομάδων ενισχύει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον της εγχώριας αγοράς.

Για τους φιλάθλους, το αποτέλεσμα θα κριθεί στην τελική διανομή των αγώνων, στις διαθέσιμες συνδρομές και στο κόστος τους. Οι συμφωνίες διάθεσης περιεχομένου μεταξύ παρόχων μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την εικόνα που θα διαμορφώσει η αρχική ανάθεση.

Η σημερινή διαδικασία ανοίγει, επομένως, τον δρόμο για τις επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών θα φανεί ποιος αποκτά τα δικαιώματα, ποιος αναζητεί συνεργασία και σε ποιες πλατφόρμες θα φτάσουν τελικά οι ευρωπαϊκοί αγώνες από το καλοκαίρι του 2027.

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