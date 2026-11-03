Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι… άλλες κάλπες – Κρίσιμες μάχες για Κυβερνήτες και νόμους σε πολλές Πολιτείες

Takeaways by to pontiki AI Οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ περιλαμβάνουν κρίσιμες αναμετρήσεις για την ανάδειξη κυβερνητών σε 36 πολιτείες, με αρκετές από αυτές να θεωρούνται καθοριστικές για το πολιτικό μέλλον.

Σε πολιτείες όπως η Τζόρτζια, η Αϊόβα, το Μίσιγκαν και το Ουισκόνσιν, οι ψηφοφόροι καλούνται να επιλέξουν νέους κυβερνήτες, ενώ στο Οχάιο η εκλογική αντιπαράθεση σημαδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για προεκλογική διαφήμιση.

Εκτός από τα πρόσωπα, οι ψηφοφόροι θα αποφασίσουν για νομοθετικά μέτρα σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο, που καλύπτουν θέματα όπως η φορολογία, οι αμβλώσεις και οι εκλογικοί κανόνες.

Σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνουν την επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους στην Καλιφόρνια, την αναδιαμόρφωση εκλογικών περιφερειών σε διάφορες περιοχές και ρυθμίσεις για την ίδρυση κέντρων δεδομένων.

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Μπορεί η κυριαρχία στο Κογκρέσο να αποτελεί το «κυρίως πιάτο» των σημερινών ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, ωστόσο, εκτός από τους Γερουσιαστές και τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, εκατομμύρια Αμερικανοί ψηφίζουν σε… άλλες, ενδεχομένως εξίσου κρίσιμες κάλπες.

Οι μάχες για τους κυβερνήτες

Συγκεκριμένα, οι ψηφοφόροι σε 36 πολιτείες θα εκλέξουν κυβερνήτες, με αρκετές αναμετρήσεις να διεξάγονται σε πολιτείες που θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στις προεδρικές εκλογές του 2028.

Στη Τζόρτζια, η πρώην δήμαρχος της Ατλάντα Κέισα Λανς Μπότομς αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό Ρικ Τζάκσον σε μια αναμέτρηση για την αντικατάσταση του κυβερνήτη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μπράιαν Κεμπ, ο οποίος δεν μπορεί να επανεκλεγεί λόγω του ορίου θητείας. Η εκλογική αναμέτρηση έχει χαρακτηριστεί από υψηλές δαπάνες, ιδίως από την πλευρά του Τζάκσον, ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τους Δημοκρατικούς σε απόσταση αναπνοής από την κατάκτηση της έδρας του κυβερνήτη για πρώτη φορά από το 1998. Εάν κερδίσει η Μπότομς, θα γίνει επίσης η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκλέγεται κυβερνήτης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Η Αϊόβα παρουσιάζει την πιθανώς καλύτερη ευκαιρία για τους Δημοκρατικούς να μετατρέψουν την έδρα του κυβερνήτη σε «μπλε». Ο κρατικός ελεγκτής Ρομπ Σαντ, ο μόνος Δημοκρατικός που κατέχει επί του παρόντος εκλεγμένη θέση σε επίπεδο πολιτείας στην Αϊόβα, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό αγρότη Ζακ Λαν σε μια αναμέτρηση για την αντικατάσταση της Ρεπουμπλικανής κυβερνήτριας Κιμ Ρέινολντς, η οποία αποχωρεί λόγω λήξης της θητείας της. Ο Σαντ έχει τονίσει τα διακομματικά του προσόντα καθ’ όλη τη διάρκεια της εκστρατείας και διατηρεί σταθερό προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις από το καλοκαίρι, δίνοντας στο κόμμα του την ευκαιρία να κερδίσει τη θέση του κυβερνήτη για πρώτη φορά από το 2006.

Στα Μεσοδυτικά, δύο ακόμη εκλογικές αναμετρήσεις σε παραδοσιακά αμφιλεγόμενες πολιτείες έχουν τραβήξει την προσοχή σε εθνικό επίπεδο. Η υπουργός Εσωτερικών του Μίσιγκαν, Τζόσελιν Μπενσον, αντιμετωπίζει τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Τζον Τζέιμς στην κούρσα για τη διαδοχή της Δημοκρατικής κυβερνήτριας Γκρέτσεν Γουίτμερ, η θητεία της οποίας λήγει.

Στο Ουισκόνσιν, ο Διοικητής της Κομητείας Μιλγουόκι, Ντέιβιντ Κρόουλι και ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Tομ Τίφανι ανταγωνίζονται για να αντικαταστήσουν τον Δημοκρατικό κυβερνήτη Tony Evers, ο οποίος αποχωρεί. Και οι δύο πολιτείες ψήφισαν τον Τραμπ το 2024 και τον Μπάιντεν το 2020, ενώ και στις δύο υπάρχουν απερχόμενοι Δημοκρατικοί κυβερνήτες.

Η εκλογική αναμέτρηση στο Οχάιο, το οποίο τα τελευταία χρόνια τείνει προς τους Ρεπουμπλικάνους, ίσως να έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη αντιπαράθεση, καθώς ο Ρεπουμπλικανός επιχειρηματίας και πρώην υποψήφιος για την προεδρία Βιβέκ Ραμασουάμι αντιμετωπίζει τη Δημοκρατική Έιμι Άκτον, την πρώην διευθύντρια υγείας της πολιτείας. Ο αγώνας έγινε πρωτοσέλιδο τις τελευταίες εβδομάδες, όταν η προεκλογική εκστρατεία του Ραμασουάμι δημοσίευσε μια διαφήμιση στην οποία εμφανιζόταν η αποξενωμένη μητέρα της Άκτον, η οποία κατηγόρησε την κόρη της ότι έλεγε ψέματα για την παιδική της ηλικία. Η Άκτον έχει αποξενωθεί από τη μητέρα της εδώ και σχεδόν 50 χρόνια, αφότου ο πατριός της κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση εναντίον της. Αν και η διαφήμιση προκάλεσε πρόσφατα αντιδράσεις και από τα δύο κόμματα, ο Ραμασβάμι — και στη συνέχεια ο Τραμπ — την υπερασπίστηκαν, αλλά τελικά σταμάτησαν τη μετάδοσή της λίγες μόνο ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών.

Ψηφοφορίες για νόμους

Πέρα από την κούρσα για τα εκλεγμένα αξιώματα, οι ψηφοφόροι θα εκφράσουν επίσης τη γνώμη τους σχετικά με νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο πολιτείας και σε τοπικό επίπεδο. Οι προτάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το δικαίωμα στην άμβλωση, οι προϋποθέσεις ψήφου, η αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, οι φόροι και οι εξουσίες της κυβέρνησης.

Στην Καλιφόρνια, μία από τις προτάσεις που παρακολουθούνται με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι η Πρόταση 40, η οποία θα επιβάλει έναν εφάπαξ φόρο 5% στους δισεκατομμυριούχους που κατοικούν στην πολιτεία. Το μέτρο, το οποίο σύμφωνα με τους υποστηρικτές του θα αποφέρει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια, θα διοχετεύσει τα έσοδα στην υγειονομική περίθαλψη, σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας και στην εκπαίδευση. Έχει προκαλέσει εσωτερική διαμάχη στο κόμμα των Δημοκρατικών, με τον γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς, ο οποίος υποστηρίζει την πρόταση, να εμπλέκεται επανειλημμένα σε αντιπαραθέσεις με τον απερχόμενο κυβερνήτη Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος αντιτίθεται σε αυτήν.

Η αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών θα τεθεί επίσης σε ψηφοφορία σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι πολιτείες συνεχίζουν να διαμάχονται για τις αλλαγές στους χάρτες των εκλογικών περιφερειών του Κογκρέσου στα μέσα της δεκαετίας. Οι ψηφοφόροι στο Μέριλαντ και στο Μιζούρι θα εξετάσουν προτάσεις που θα συνεπάγονται σημαντικές αλλαγές στον τρόπο χάραξης των εκλογικών περιφερειών του Κογκρέσου στις αντίστοιχες πολιτείες τους. Η έγκριση οποιασδήποτε από αυτές θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην ισορροπία δυνάμεων στην Ουάσιγκτον, ιδίως σε μια εποχή που οι πλειοψηφίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων είναι ιδιαίτερα οριακές.

Οι αλλαγές στην εκλογική διαδικασία δεν περιορίζονται στην αναδιαμόρφωση των εκλογικών περιφερειών, καθώς οι εκλογικοί κανόνες απασχολούν επίσης τους ψηφοφόρους σε αρκετές πολιτείες. Οι ψηφοφόροι στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα, το Κολοράντο και τη Νεβάδα θα εξετάσουν προτάσεις που θα θεσπίζουν αυστηρότερες απαιτήσεις ταυτοποίησης των ψηφοφόρων. Στην Αλάσκα, το ψηφοδέλτιο θα περιλαμβάνει μια πρόταση που θα καταργήσει το αμφιλεγόμενο σύστημα ψηφοφορίας κατά σειρά προτίμησης της πολιτείας.

Η άμβλωση θα βρεθεί και πάλι στο επίκεντρο σε αρκετές πολιτείες, περισσότερα από τέσσερα χρόνια αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση Roe v. Wade. Οι ψηφοφόροι του Μιζούρι θα αποφασίσουν αν θα καταργήσουν μια τροπολογία του πολιτειακού συντάγματος που προστατεύει τις αναπαραγωγικές ελευθερίες και η οποία ψηφίστηκε μόλις πριν από δύο χρόνια. Το Αϊντάχο θα εξετάσει ένα μέτρο που θα προστατεύει την άμβλωση έως τη βιωσιμότητα του εμβρύου, ενώ οι ψηφοφόροι της Βιρτζίνια θα εξετάσουν ένα παρόμοιο μέτρο για την προστασία των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων, το οποίο θα επιτρέπει ορισμένους περιορισμούς σε μεταγενέστερο στάδιο της εγκυμοσύνης.

Ένα αναδυόμενο θέμα τοπικών ψηφοφοριών είναι η ραγδαία επέκταση των κέντρων δεδομένων. Πάνω από 40 τοπικοί νόμοι που θα τεθούν σε ψηφοφορία σε περισσότερες από δώδεκα πολιτείες θα αφορούν βασικά ζητήματα σχετικά με τα κέντρα δεδομένων, όπως η κατασκευή, η χωροθέτηση και οι απαιτήσεις έγκρισης. Οι ψηφοφόροι σε ολόκληρο το Οχάιο θα αποφασίσουν για περισσότερα από 20 τέτοια μέτρα, ενώ το ίδιο θα κάνουν και κοινότητες σε περιοχές του Μέιν, της Φλόριντα και του Κάνσας.

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