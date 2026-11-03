Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τι θα συμβεί αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο – Οι νόμοι και οι… έρευνες

Takeaways by to pontiki AI Αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της...

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Αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας (ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου) στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ θα διαφέρουν σημαντικά από το πρώτο μισό. Τι θα μπορούσαν όμως να κάνουν στην πράξη οι Δημοκρατικοί αν είχαν υπό τον έλεγχό τους ένα – ή και τα δύο – σώματα του Κογκρέσου;

Τα τρία σενάρια

Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Βουλή, οι Ρεπουμπλικανοί θα χάσουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν νόμους μέσω αυτού του σώματος χωρίς τη στήριξη των Δημοκρατικών. Μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνες κατά της κυβέρνησης, να απαιτήσει έγγραφα και καταθέσεις, και να υποβάλει ανώτερους αξιωματούχους σε συνεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μπορεί να δεχθούν πιέσεις από τη βάση τους να προχωρήσουν σε τρίτη διαδικασία μομφής εναντίον του Τραμπ.

Η Γερουσία επικυρώνει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους πρεσβευτές και τους ομοσπονδιακούς δικαστές, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων για το Ανώτατο Δικαστήριο. Μια δημοκρατική πλειοψηφία θα μπορούσε να εμποδίσει ή να καθυστερήσει πολλούς από τους διορισμούς του Τραμπ και να αναγκάσει τον Λευκό Οίκο να διαπραγματευτεί σχετικά με τη νομοθεσία.

Ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν την κυριαρχία σε ένα ή και τα δύο σώματα, μια μειωμένη πλειοψηφία θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διακυβέρνηση, ιδίως όταν η νομοθεσία απαιτεί σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη από τα ίδια τα μέλη του κόμματος.

Οι έρευνες

Ο πολιτικός δημοσιογράφος Τζόζεφ Γκεντέον παρουσίασε τις πιο σημαντικές έρευνες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι Δημοκρατικοί αν ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι οποίες είναι:

Η οικογενειακή επιχείρηση : Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει θέσει τη διαφθορά της οικογένειας Τραμπ στην πρώτη θέση της λίστας των προτεραιοτήτων του, ενώ ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές συναλλαγές του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

: Ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην επιτροπή εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, έχει θέσει τη διαφθορά της οικογένειας Τραμπ στην πρώτη θέση της λίστας των προτεραιοτήτων του, ενώ ο βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν έχει ζητήσει πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρηματικές συναλλαγές του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, και του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ. Ο Επστάιν και τα ηλεκτρονικά μηνύματα : Χάρη στην κοινή προσπάθεια των βουλευτών Ρο Κάννα και Τόμας Μάσσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε πέρυσι να δημοσιοποιήσει εκατομμύρια αρχεία που αφορούσαν τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ωστόσο, εξ αρχής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέβη την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Στη συνέχεια, δημοσίευσε μόνο περίπου 3,5 εκατομμύρια σελίδες από τις 6 εκατομμύρια που είχε στην κατοχή του, ισχυριζόμενο ότι είχε θεωρήσει τις υπόλοιπες ως διπλότυπα. Επιπλέον, έχει προκληθεί διακομματική αναταραχή λόγω των εκτεταμένων διαγραφών σε ορισμένα σημεία, καθώς και της φαινομενικά τυχαίας αποκάλυψης των ονομάτων των θυμάτων σε άλλα σημεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει πλέον αγωγή από τη δημοσιογράφο Κέιτι Φανγκ για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Ακόμη και υπό ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, η επιτροπή εποπτείας υπό τον πρόεδρό της από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Τζέιμς Κόμερ, αποτελεί μια σπάνια περίπτωση διακομματικής ομόνοιας, με μέλη και των δύο πλευρών να ενεργούν συνήθως (αλλά όχι πάντα) από κοινού για να κλητεύσουν μάρτυρες και να τους κηρύξουν ένοχους για περιφρόνηση του Κογκρέσου όταν δεν συνεργάζονται. Αναμένεται ότι αυτό θα συνεχιστεί σε οποιοδήποτε νέο Δημοκρατικό Κογκρέσο.

: Χάρη στην κοινή προσπάθεια των βουλευτών Ρο Κάννα και Τόμας Μάσσι, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναγκάστηκε πέρυσι να δημοσιοποιήσει εκατομμύρια αρχεία που αφορούσαν τον Τζέφρι Έπσταϊν. Ωστόσο, εξ αρχής, το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέβη την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία για τη δημοσιοποίηση των αρχείων. Στη συνέχεια, δημοσίευσε μόνο περίπου 3,5 εκατομμύρια σελίδες από τις 6 εκατομμύρια που είχε στην κατοχή του, ισχυριζόμενο ότι είχε θεωρήσει τις υπόλοιπες ως διπλότυπα. Επιπλέον, έχει προκληθεί διακομματική αναταραχή λόγω των εκτεταμένων διαγραφών σε ορισμένα σημεία, καθώς και της φαινομενικά τυχαίας αποκάλυψης των ονομάτων των θυμάτων σε άλλα σημεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αντιμετωπίζει πλέον αγωγή από τη δημοσιογράφο Κέιτι Φανγκ για πολλά από αυτά τα ζητήματα. Ακόμη και υπό ένα Κογκρέσο που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, η επιτροπή εποπτείας υπό τον πρόεδρό της από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, Τζέιμς Κόμερ, αποτελεί μια σπάνια περίπτωση διακομματικής ομόνοιας, με μέλη και των δύο πλευρών να ενεργούν συνήθως (αλλά όχι πάντα) από κοινού για να κλητεύσουν μάρτυρες και να τους κηρύξουν ένοχους για περιφρόνηση του Κογκρέσου όταν δεν συνεργάζονται. Αναμένεται ότι αυτό θα συνεχιστεί σε οποιοδήποτε νέο Δημοκρατικό Κογκρέσο. Το Πεντάγωνο και ο πόλεμος : Ο Τζέισον Κρόου, βουλευτής του Κολοράντο που είναι μέλος των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων και πληροφοριών και συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλώνει ότι θα ξεκινήσει από το Πεντάγωνο, επικαλούμενος αναφορές για κονδύλια άμυνας που διοχετεύθηκαν σε εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένεια Τραμπ.

: Ο Τζέισον Κρόου, βουλευτής του Κολοράντο που είναι μέλος των επιτροπών ενόπλων δυνάμεων και πληροφοριών και συμπρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη Βουλή των Αντιπροσώπων, δηλώνει ότι θα ξεκινήσει από το Πεντάγωνο, επικαλούμενος αναφορές για κονδύλια άμυνας που διοχετεύθηκαν σε εταιρείες συνδεδεμένες με την οικογένεια Τραμπ. Διαδικασία μομφής: Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δηλώνει ότι οι Δημοκρατικοί δεν έχουν αποκλείσει τίποτα όσον αφορά τη διαδικασία μομφής αυτή τη φορά, ενώ ο ηγέτης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή, Στιβ Σκαλίζ, προβλέπει μια απόπειρα «από την πρώτη μέρα».

Τι έγινε το 2018

Το 2018, στα μισά της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν την ισορροπία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ένα σαρωτικό «μπλε κύμα». Οι επιτροπές της Βουλής ξεκίνησαν αμέσως δεκάδες έρευνες σχετικά με τις επιχειρήσεις του, τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις έρευνες για τη Ρωσία και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, μετά από μήνες αριστερών εκκλήσεων για μομφή, η Βουλή ψήφισε, κυρίως σύμφωνα με τις κομματικές γραμμές, την άσκηση μομφής κατά του Τραμπ.

Οι Δημοκρατικοί είχαν κατηγορήσει τον Τραμπ ότι εφάρμοζε ένα σχέδιο για να νοθεύσει τις επικείμενες προεδρικές εκλογές, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία να κατασκευάσει αρνητικές ειδήσεις για τον Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια εμποδίζοντας τον έλεγχο από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ αθωώθηκε αργότερα στη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και για τα δύο σημεία της διαδικασίας μομφής. Το 2021, ο Τραμπ υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής – και αθωώθηκε – για δεύτερη φορά για υποκίνηση της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

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