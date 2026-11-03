Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Τι θα συμβεί αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν το Κογκρέσο – Οι νόμοι και οι… έρευνες

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Αν οι Δημοκρατικοί ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων ή της Γερουσίας (ή και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου) στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, τα τελευταία δύο χρόνια της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ θα διαφέρουν σημαντικά από το πρώτο μισό. Τι θα μπορούσαν όμως να κάνουν στην πράξη οι Δημοκρατικοί αν είχαν υπό τον έλεγχό τους ένα – ή και τα δύο – σώματα του Κογκρέσου;
Σύμφωνα με ανάλυση του Guardian, αν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τη Βουλή, οι Ρεπουμπλικανοί θα χάσουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν νόμους μέσω αυτού του σώματος χωρίς τη στήριξη των Δημοκρατικών. Μια πλειοψηφία των Δημοκρατικών θα μπορούσε να ξεκινήσει έρευνες κατά της κυβέρνησης, να απαιτήσει έγγραφα και καταθέσεις, και να υποβάλει ανώτερους αξιωματούχους σε συνεχή κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μπορεί να δεχθούν πιέσεις από τη βάση τους να προχωρήσουν σε τρίτη διαδικασία μομφής εναντίον του Τραμπ.
Η Γερουσία επικυρώνει τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, τους πρεσβευτές και τους ομοσπονδιακούς δικαστές, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων για το Ανώτατο Δικαστήριο. Μια δημοκρατική πλειοψηφία θα μπορούσε να εμποδίσει ή να καθυστερήσει πολλούς από τους διορισμούς του Τραμπ και να αναγκάσει τον Λευκό Οίκο να διαπραγματευτεί σχετικά με τη νομοθεσία.
Ακόμη και αν οι Ρεπουμπλικανοί διατηρήσουν την κυριαρχία σε ένα ή και τα δύο σώματα, μια μειωμένη πλειοψηφία θα μπορούσε να δυσχεράνει τη διακυβέρνηση, ιδίως όταν η νομοθεσία απαιτεί σχεδόν ομόφωνη υποστήριξη από τα ίδια τα μέλη του κόμματος.
Ο πολιτικός δημοσιογράφος Τζόζεφ Γκεντέον παρουσίασε τις πιο σημαντικές έρευνες που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν οι Δημοκρατικοί αν ανακτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι οποίες είναι:
Το 2018, στα μισά της πρώτης θητείας του Τραμπ, οι Δημοκρατικοί ανέτρεψαν την ισορροπία στη Βουλή των Αντιπροσώπων με ένα σαρωτικό «μπλε κύμα». Οι επιτροπές της Βουλής ξεκίνησαν αμέσως δεκάδες έρευνες σχετικά με τις επιχειρήσεις του, τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις έρευνες για τη Ρωσία και πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων. Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, μετά από μήνες αριστερών εκκλήσεων για μομφή, η Βουλή ψήφισε, κυρίως σύμφωνα με τις κομματικές γραμμές, την άσκηση μομφής κατά του Τραμπ.
Οι Δημοκρατικοί είχαν κατηγορήσει τον Τραμπ ότι εφάρμοζε ένα σχέδιο για να νοθεύσει τις επικείμενες προεδρικές εκλογές, ασκώντας πίεση στην Ουκρανία να κατασκευάσει αρνητικές ειδήσεις για τον Τζο Μπάιντεν και στη συνέχεια εμποδίζοντας τον έλεγχο από το Κογκρέσο. Ο Τραμπ αθωώθηκε αργότερα στη Γερουσία, που ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, και για τα δύο σημεία της διαδικασίας μομφής. Το 2021, ο Τραμπ υποβλήθηκε σε διαδικασία μομφής – και αθωώθηκε – για δεύτερη φορά για υποκίνηση της επίθεσης της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.
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