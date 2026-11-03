Νέα Υόρκη: Παιδί πέθανε από ιλαρά για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια

Takeaways by to pontiki AI Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από ιλαρά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αποτελώντας τον πρώτο θάνατο από τη νόσο στην περιοχή εδώ και τρεις δεκαετίες.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει 4.834 κρούσματα ιλαράς από την αρχή του έτους, γεγονός που καταδεικνύει την έντονη εξάπλωση της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας στη χώρα.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκαλ, εξέφρασε τη θλίψη της για το περιστατικό, προειδοποιώντας για τους κινδύνους από τη μείωση της προστασίας έναντι ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.

Η επανεμφάνιση της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδεται από ειδικούς στη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και στην αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές τα τελευταία χρόνια.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ένα παιδί έχασε τη ζωή του από ιλαρά στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, στον πρώτο θάνατο από τη νόσο που καταγράφεται στην περιοχή εδώ και τρεις δεκαετίες. Την είδηση ανακοίνωσαν τη Δευτέρα οι αρχές, ενώ οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν νέα έξαρση της ιδιαίτερα μεταδοτικής ασθένειας.

Το παιδί ζούσε στην κομητεία Λιούις, κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, σε απόσταση πολλών ωρών οδικώς από την πόλη της Νέας Υόρκης.

Η κυβερνήτρια της πολιτείας, Κάθι Χόκαλ, εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο, επισημαίνοντας παράλληλα τους κινδύνους που συνδέονται με την υποχώρηση της προστασίας απέναντι σε ασθένειες οι οποίες μπορούν να προληφθούν.

«Μου ράγισε η καρδιά όταν έμαθα ότι ένα παιδί στην κομητεία Λιούις πέθανε αφού προσβλήθηκε από ιλαρά», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ιλαρά στις ΗΠΑ: 4.834 κρούσματα από την αρχή του έτους

Η επανεμφάνιση της ιλαράς στις Ηνωμένες Πολιτείες προκαλεί ανησυχία, καθώς η χώρα είχε ανακοινώσει το 2000 την εξάλειψη της νόσου χάρη στον εμβολιασμό.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η ασθένεια έχει επιστρέψει, με την τάση αυτή να ενισχύεται από τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού και την αυξανόμενη δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Στο φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με σχετικές καταγγελίες, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Από την αρχή του έτους έχουν επιβεβαιωθεί 4.834 κρούσματα ιλαράς στις ΗΠΑ, αριθμός που αποτυπώνει την εξάπλωση της σοβαρής και εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, μάλιστα, είχε κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Οκτώβριο, εξαιτίας της αύξησης των περιστατικών.

Η προειδοποίηση της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης

Με αφορμή τον θάνατο του παιδιού, η Κάθι Χόκαλ άσκησε κριτική στην Ουάσινγκτον, συνδέοντας την τραγωδία με την υπονόμευση της προόδου που έχει επιτευχθεί στην πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών.

Όπως δήλωσε, ο θάνατος ενός παιδιού αποτελεί «μια συγκλονιστική υπενθύμιση του τι διακυβεύεται όταν η Ουάσινγκτον υπονομεύει δεκαετίες προόδου στην προστασία των Αμερικανών έναντι ασθενειών που μπορούν να προληφθούν».

Ποια είναι τα συμπτώματα της ιλαράς και οι σοβαρές επιπλοκές

Η ιλαρά είναι μια ιδιαίτερα μεταδοτική ασθένεια που προκαλεί πυρετό, αναπνευστικά προβλήματα και χαρακτηριστικά δερματικά εξανθήματα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρότερες επιπλοκές, όπως πνευμονία και φλεγμονή του εγκεφάλου.

Οι επιπλοκές αυτές ενδέχεται να αφήσουν σοβαρές μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία των ασθενών ή ακόμη και να αποβούν θανατηφόρες.

Πριν από την ανακάλυψη του εμβολίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά προκαλούσε τον θάνατο εκατοντάδων παιδιών κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε με τον εμβολιασμό, η ασθένεια εξακολουθεί μέχρι σήμερα να ευθύνεται για δεκάδες χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως.

Διαβάστε επίσης:

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι ψάχνουν ήδη τον… μουτζούρη

Οι ΗΠΑ χτύπησαν το ιρανικό νησί Κεσμ κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι 8 μάχες με… ελληνοαμερικάνικο ενδιαφέρον