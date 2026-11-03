Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Οι 8 μάχες με… ελληνοαμερικάνικο ενδιαφέρον

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Έντονο ελληνοαμερικανικό άρωμα έχουν οκτώ μάχες στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Πρόκειται για κάλπες στις οποίες συμμετέχουν ως υποψήφιοι ελληνοαμερικάνοι.

Γκας Μπιλιράκης

Στη Φλόριντα, την επανεκλογή του με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα διεκδικεί ο Γκας Μπιλιράκης, που είναι και ένας εκ των δύο προέδρων του Hellenic Caucus στο Κογκρέσο.

«Η Ελλάδα είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ και ένας ουσιώδης εταίρος στην προώθηση της ασφάλειας, της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», είχε δηλώσει προ ημερών ο ίδιος μιλώντας στα Παραπολιτικά.

Ο πατέρας του, Μάικλ, με καταγωγή από την Κάλυμνο, εκλεγόταν επίσης επί 25 συναπτά έτη στη Βουλή.

Κρις Πάππας

Ο Κρις Πάππας (με καταγωγή από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία), επέλεξε να αφήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να διεκδικήσει την εκλογή του στη Γερουσία, εκπροσωπώντας πάντα το Νιου Χαμσάιρ με το Δημοκρατικό Κόμμα.

«Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να σταθούμε σταθερά απέναντι στην κακόβουλη επιρροή της Τουρκίας, στον τρόπο με τον οποίο αμφισβητεί την κυριαρχία της Ελλάδας και της Κύπρου και συνεχίζει να απειλεί συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών», επεσήμανε ο ίδιος μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Ντίνα Τάιτους

Η Ντίνα Τάιτους, επιδιώκει την επανεκλογή της ως βουλευτού στη Νεβάδα με το Δημοκρατικό Κόμμα.

Είναι εγγονή Έλληνα μετανάστη που ήρθε στις ΗΠΑ από τα Τρίκαλα το 1911 και άνοιξε εστιατόριο στην πολιτεία της Τζόρτζια, όπου και γεννήθηκε η κυρία Τάιτους, η οποία μετακόμισε στη Νεβάδα τη δεκαετία του ’80 για να διδάξει Πολιτική Επιστήμη στο πανεπιστήμιο.

«Καθώς στρέφω το βλέμμα μου στην επόμενη σύνθεση του Κογκρέσου, θα συνεχίσω να πρωτοστατώ στις προσπάθειες για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας» δήλωσε η ίδια στα Παραπολιτικά.

Νικόλ Μαλλιωτάκη

Η Νικόλ Μαλλιωτάκη, είναι κόρη Έλληνα μετανάστη από τη Σητεία της Κρήτης, διεκδικεί την επανεκλογή της με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα στην 11η Περιφέρεια της Νέας Υόρκης.

Μάικ Χαριδόπουλος

Στην Πολιτεία της Φλόριντα, κατεβαίνει εκ νέου για τη Βουλή ο Μάικ Χαριδόπουλος, γιος Έλληνα μετανάστη στις ΗΠΑ, που έχει υπηρετήσει στο παρελθόν στο FBI.

Φέρεται, μάλιστα, να είχε ενεργό ρόλο σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του FBI για την καταπολέμηση των ναρκωτικών, που μεταφέρθηκε αργότερα στο σινεμά με τη γνωστή ταινία French Connection («Ο άνθρωπος από τη Γαλλία»)

Τζίμι Πατρώνης

Ο Τζίμι Πατρώνης, μέλος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και βουλευτής της πρώτης περιφέρειας της Φλόριντα, κυνηγά επίσης την επανεκλογή του στις σημερινές εκλογές.

Ο παππούς του, Θεόδωρος Πατρώνης, είχε μεταναστεύσει από την Πάτμο στην Αμερική το 1921 και πουλούσε χοτ ντογκ έξω από το Καπιτώλιο, μαζί με τη σύζυγό του Ευαγγελία, ενώ αργότερα η οικογένεια μετακόμισε στη Φλόριντα.

Μάγκι Γκουντλάντερ

Στο Νιου Χαμσάιρ η Μάγκι (Μάργκαρετ) Γκουντλάντερ εξελέγη πρώτη φορά το 2024 και αγωνίζεται για την επανεκλογή της στις 3 Νοεμβρίου.

Δισέγγονη Έλληνα μετανάστη στις ΗΠΑ από τα Γρεβενά, η κυρία Γκουντλάντερ είναι παντρεμένη με τον Τζέικ Σάλιβαν, που διετέλεσε σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Ελένη Κουναλάκη

Στην Καλιφόρνια, η Ελένη Κουναλάκη διεκδικεί για πρώτη φορά τη θέση της υπουργού Οικονομικών της Πολιτείας (state treasurer).

Η αναπληρώτρια κυβερνήτης της Καλιφόρνια είναι κόρη του γνωστού Ελληνοαμερικανού επιχειρηματία Άγγελου Τσακόπουλου, με καταγωγή από τις Ρίζες Αρκαδίας.

Διαβάστε επίσης

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το Politico προειδοποιεί – Έρχεται…τσίρκο, να μην πανηγυρίσει η Ευρώπη

Ισπανία: Αναγνωρίστηκαν και οι 69 νεκροί από τη σύγκρουση των δύο τρένων

ΗΠΑ: «Μπλόκο» του Ανωτάτου Δικαστηρίου στον Τραμπ για 20.000 ψηφοδέλτια στην Καλιφόρνια