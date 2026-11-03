Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Το Politico προειδοποιεί – Έρχεται…τσίρκο, να μην πανηγυρίσει η Ευρώπη

Takeaways by to pontiki AI Μια πιθανή επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ δεν αναμένεται να επιφέρει άμεση ανακούφιση ή βελτίωση των διατλαντικών σχέσεων για την Ευρώπη.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ένας περιορισμένος στο εσωτερικό μέτωπο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να εστιάσει περισσότερο στην εξωτερική και εμπορική πολιτική, αυξάνοντας την πίεση προς την ευρωπαϊκή πλευρά.

Ειδικοί συμβουλεύουν τους Ευρωπαίους να αποφύγουν τις θριαμβολογίες σε περίπτωση νίκης των Δημοκρατικών, καθώς μια τέτοια στάση θα μπορούσε να προκαλέσει περαιτέρω ένταση από την αμερικανική πλευρά.

Η πολιτική σκηνή στις ΗΠΑ έχει αλλάξει σημαντικά και η αμερικανική προσοχή στρέφεται πλέον όλο και περισσότερο σε εσωτερικά ζητήματα, γεγονός που υποδεικνύει μια μακροπρόθεσμη αλλαγή στη διατλαντική σχέση.

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Aν οι Δημοκρατικοί κερδίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, τα πώματα από τις σαμπάνιες θα αρχίσουν να «σκάνε» σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, όσοι σηκώνουν τα ποτήρια τους καλό θα ήταν να σκεφτούν και την «επόμενη μέρα» προειδοποιεί με άρθρο του το Politico.

Το ενδεχόμενο να περάσει ο έλεγχος του Κογκρέσου στους Δημοκρατικούς είναι απίθανο να προσφέρει άμεση ανακούφιση στην Ευρώπη. Αν και περιορισμένος στο εσωτερικό μέτωπο, ο Ντόναλντ Τραμπ θα παραμείνει ελεύθερος να εστιάσει στην εξωτερική πολιτική και το εμπόριο – τομείς όπου η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ υπόκειται σε σχετικά περιορισμένο έλεγχο από το Κογκρέσο – γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για νέες διενέξεις και σκληρότερες απαιτήσεις έναντι της Ευρώπης. «Θα ήταν λάθος για τους Ευρωπαίους να υποθέσουν ότι οι διατλαντικές σχέσεις θα γίνουν πιο θερμές», επισήμανε ο Βόλφγκανγκ Ίσινγκερ, έμπειρος Γερμανός διπλωμάτης και πρώην πρόεδρος της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια. «Εκτιμώ ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο».

Πρόσφατη έρευνα σε επίπεδο ΕΕ έδειξε ότι το 58% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ των Δημοκρατικών, έναντι μόλις 18% που υποστηρίζει τους Ρεπουμπλικανούς του Ντόναλντ Τραμπ. Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Ευρωπαίοι επικριτές του Αμερικανού προέδρου θα δουν την επιθυμία τους να πραγματοποιείται, ο Ίσινγκερ συμβουλεύει να αποφύγουν κάθε είδους θριαμβολογία ή επίδειξη υπεροχής. «Θα υπάρξουν φωνές εδώ στην Ευρώπη —ορισμένες μάλιστα σημαντικές— που θα θελήσουν να πανηγυρίσουν και να συγχαρούν τους Δημοκρατικούς, αλλά πιστεύω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν επιζήμιο», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Θα συμβούλευα τους Ευρωπαίους φίλους μου να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν να δώσουν στον Λευκό Οίκο οποιαδήποτε αφορμή για να εξοργιστεί με την Ευρώπη — περισσότερο, δηλαδή, απ’ ό,τι είναι ήδη», πρόσθεσε.

Η ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Άλλοι, ωστόσο, αμφιβάλλουν αν η αυτοσυγκράτηση θα φέρει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μεταξύ αυτών και η Νάταλι Τότσι, πρώην σύμβουλος δύο επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ. «Για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι ο Τραμπ χρειάζεται πραγματικά λόγους ή δικαιολογίες για να επιτεθεί στην Ευρώπη», ανέφερε. Επιπλέον, υποστήριξε ότι θα είναι δύσκολο να μην υπάρξουν πανηγυρισμοί, εφόσον κάποιος «νοιάζεται για τη δημοκρατία», δεδομένων των δεσμών μεταξύ του κινήματος MAGA του Τραμπ και λαϊκιστών πολιτικών της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Μια ήττα για τον Τραμπ θα μπορούσε να τονώσει το ηθικό των φιλελεύθερων και των κεντρώων στην Ευρώπη, οι οποίοι ερμήνευσαν τις εκλογικές αποτυχίες του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία και του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σερβία ως ένδειξη ότι ο λαϊκισμός έχει φτάσει στα όριά του.

Αυτό το συμπέρασμα ίσως είναι πρόωρο. Τα ποσοστά που συγκεντρώνει στις δημοσκοπήσεις η Μαρίν Λε Πεν στη Γαλλία, καθώς και η πρόσφατη άνοδος του AfD στη Γερμανία, υποδηλώνουν ότι η λαϊκιστική πολιτική παραμένει ισχυρή. Ωστόσο, μια αποτυχία του κινήματος MAGA θα έδινε μια ώθηση στο ηθικό των φιλελεύθερων και των κεντρώων, σημείωσε η Τότσι. Θα ωφελούσε, όμως, την ΕΕ μια νίκη των Δημοκρατικών στο άμεσο μέλλον; «Όχι ιδιαίτερα», απάντησε ο Ίσινγκερ. Το ενδεχόμενο να αποκτήσουν οι Δημοκρατικοί τον έλεγχο του Κογκρέσου θα είχε ελάχιστο πρακτικό αντίκτυπο στην Ευρώπη, ενώ θα μπορούσε ακόμη και να επιδεινώσει την κατάσταση.

«Αν ο Ντόναλντ Τραμπ βρεθεί εγκλωβισμένος σε έρευνες του Κογκρέσου και διαδικασίες παραπομπής (impeachment), και περιοριστεί στο εσωτερικό μέτωπο από ένα εχθρικό Κογκρέσο, είναι αναπόφευκτο να στραφεί προς τους τομείς όπου το Κογκρέσο έχει περιορισμένη ισχύ: την εξωτερική και την εμπορική πολιτική», πρόσθεσε. «Πρέπει να προετοιμαστούμε όχι για πιο αρμονικές διατλαντικές σχέσεις, αλλά για μεγαλύτερη ένταση και ακόμη περισσότερες απαιτήσεις του Τραμπ προς την Ευρώπη». Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Κερτ Βόλκερ, ο οποίος διετέλεσε πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ κατά την τελευταία περίοδο της διακυβέρνησης του Τζορτζ Μπους του νεότερου.

«Το σκηνικό θα θυμίζει τσίρκο»

«Μην περιμένετε μεγάλες αλλαγές από τη διακυβέρνηση Τραμπ», προειδοποίησε. «Το Κογκρέσο θα ερευνήσει τα πάντα. Θα ερευνήσουν τον Τραμπ, την οικογένειά του, τις επιχειρήσεις της οικογένειας Τραμπ, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον Ίλον Μασκ, καθώς και τους Πιτ Χέγκσεθ και Κας Πατέλ σε σχέση με το FBI. Ο Τραμπ θα δώσει σκληρή μάχη σε όλα τα μέτωπα και το σκηνικό θα θυμίζει τσίρκο». «Βεβαίως, οι Δημοκρατικοί θα στηρίξουν πολύ πιο ένθερμα την Ουκρανία και το ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορούν να επιβάλουν στον Τραμπ τι να κάνει», συμπλήρωσε. «Μπορούν να εγκρίνουν κονδύλια, αλλά ο Τραμπ μπορεί απλώς να δηλώσει: “Λοιπόν, δεν είμαι υποχρεωμένος να τα δαπανήσω”».

Ο Βόλκερ προβλέπει ότι ο Τραμπ θα εντείνει τη χρήση της τακτικής που αποκαλείται «pocket rescission» (σιωπηρή ακύρωση δαπανών), μια αμφιλεγόμενη νομική θεωρία που επιτρέπει την ανάκληση κονδυλίων τα οποία έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο. «Αυτό είναι το μοτίβο που ακολουθείται σε πολλά ζητήματα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τους δασμούς», επισήμανε ο Βόλκερ. «Ωστόσο, σε πολλά ζητήματα, θα προτιμούσε να κερδίσει χρόνο – αφήνοντας τον χρόνο να κυλήσει – και να δώσει τη μάχη στις δικαστικές αίθουσες».

Ο πρώην πρεσβευτής δήλωσε πως δεν είναι βέβαιος για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει ο Τραμπ όσον αφορά το Ιράν: αν δηλαδή θα επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις ή αν θα αφήσει την επίλυση της κρίσης στην Ευρώπη και την Ασία. Όσον αφορά το ΝАТО και τη μείωση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, ο Βόλκερ εκτιμά ότι ο Τραμπ θα κινηθεί προσεκτικά, φοβούμενος τυχόν εσωτερικές αντιδράσεις.

Βαθύτερες αλλαγές

Από την άλλη πλευρά, ο Τραμπ είναι «εξαιρετικά απρόβλεπτος», σημείωσε η Μπρόνγουεν Μάντοξ, διευθύντρια και διευθύνουσα σύμβουλος της βρετανικής δεξαμενής σκέψης Chatham House. «Ίσως, αφού ξεσπάσει αρχικά για το εκλογικό αποτέλεσμα, κάνει πίσω και επικεντρωθεί στα μνημεία που σχεδιάζει – συμπεριλαμβανομένης της αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο» εικάζει, με μια δόση ελπίδας αλλά χωρίς ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση. Η Μάντοξ δεν βλέπει λόγους για πανηγυρισμούς, ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσμα ή την αντίδραση του Τραμπ. Αντιθέτως, οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα πρέπει να αναλογιστούν πόσο έχουν αλλάξει οι ΗΠΑ. «Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εξέλεξαν τον Τραμπ δύο φορές, και ακόμη κι αν τώρα στραφούν εναντίον του, οι εκλογικές αυτές αναμετρήσεις δείχνουν ότι το ενδιαφέρον τους στρέφεται πλέον στο εσωτερικό της χώρας», ανέφερε.

Οι Ευρωπαίοι άργησαν να αντιληφθούν τη σημασία του κινήματος MAGA και τη διάρκεια που θα μπορούσε να έχει, σημείωσε η Μάντοξ. Κατά την άποψή της, δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί επαρκώς το πόσο πολύ έχει αλλάξει το αμερικανικό πολιτικό τοπίο – συμπεριλαμβανομένου του Δημοκρατικού Κόμματος. «Δεν νομίζω ότι η Αμερική βλέπει πλέον τον εαυτό της στην Ευρώπη με τον τρόπο που το έκανε παλαιότερα», δήλωσε. «Για μένα, αυτό το μήνυμα είναι σαφές εδώ και αρκετό καιρό».

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