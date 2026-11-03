Επίθεση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για το ΕΣΥ: Μπορεί να δίνει show, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει (Video)

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Νέα επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ, εξαπολύει ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μεσσηνία.

Σε ανάρτησή του στα social media, o Α. Τσίπρας γράφει για τον Ά.Γεωργιάδη ότι «μπορεί ο άνθρωπος να είναι εξαιρετικά ικανός για να δίνει show, να δημιουργεί και να κατευνάζει εντάσεις, να δημιουργεί εχθρούς και να λέει εξυπνακισμούς περί “αριστερής μιζέριας”, ήταν άλλωστε τηλεπωλητής και ξέρει από επικοινωνία, αλλά η ουσία είναι ότι το ΕΣΥ καταρρέει».

«Και δεν δικαιολογείται αυτό», συνεχίζει, «δεδομένου ότι είμαστε οκτώ χρόνια έξω από τα μνημόνια, που παρά την κρίση καταφέραμε και κρατήσαμε όρθιο το ΕΣΥ, ενώ στην πανδημία πείστηκε και ο πιο δύσπιστος για τη σημασία ύπαρξης εθνικού δημόσιου συστήματος υγείας. Είναι λοιπόν σαφές ότι η κατάρρευση του ΕΣΥ είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Ο πρώην πρωθυπουργός σημειώνει ότι «τον Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ είπα ότι δεδομένου του δημοσιονομικού χώρου άμεση προτεραιότητά μας είναι η μισθολογική αύξηση 500 ευρώ για τους υγειονομικούς. Διότι αν δεν ξεκινήσεις από αυτούς που από το υστέρημά τους κρατάνε όρθιο το Σύστημα, δεν μπορείς να καταφέρεις τίποτα».

Προσθέτει, δε, ότι «η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία τα τελευταία εφτά χρόνια είναι πρωτοφανής, όπως ακριβώς είναι και η απαξίωση του δημοσίου συνολικά και του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η πρότασή μας είναι καθαρή:

500 ευρώ αύξηση σε γιατρούς και νοσηλευτές άμεσα

Ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Δωρεάν απογευματινά ιατρεία και χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία

Νέος Υγειονομικός Χάρτης και ισχυρή πρωτοβάθμια φροντίδα».

«Γιατί αυτό που διακυβεύεται σήμερα είναι η ίδια η ύπαρξη του ΕΣΥ. Δεν θα μπορέσουμε να ανασυστήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αν δεν πάμε σε τέτοιες τομές, αν δεν συγκρουστούμε με τα συμφέροντα που θέλουν υποστελεχωμένο και απαξιωμένο ΕΣΥ. Γιατί όταν λίγοι κερδίζουν πολλά, οι πολλοί χάνουν τη δυνατότητα να ζουν με αξιοπρέπεια», καταλήγει ο Α. Τσίπρας.

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