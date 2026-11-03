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03.11.2026 10:03

Ληστεία σε πρατήριο καυσίμων τα ξημερώματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης – Δύο συλλήψεις

03.11.2026 10:03
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Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (3/11) σε πρατήριο καυσίμων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους δύο δράστες να συλλαμβάνονται λίγη ώρα αργότερα.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας μπήκε στο κατάστημα στις 3:00 τα ξημερώματα και με την απειλή μαχαιριού πήρε 100 ευρώ από το ταμείο.

Έξω από τον χώρο τον περίμενε σε όχημα ο συνεργός του, με τον οποίο διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ωστόσο δεν κατάφεραν να πάνε μακριά, αφού συνελήφθησαν σε ελάχιστο χρόνο από τους αστυνομικούς.

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ΤΡΙΤΗ 03.11.2026 11:01
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