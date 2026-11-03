Κρεοπώλης στην Κηφισιά καταγγέλλει: «Χάκαραν» τα ψυγεία μας, είχαν βάλει τη θερμοκρασία στους 150°C

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Ευρώπη μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ η επίθεση hacking φαίνεται πως δεν άφησε ανεπηρέαστη την Ελλάδα.

Στην καταγγελία ότι τα ψυγεία του κρεοπωλείου του στην Κηφισιά έγιναν στόχος χακαρίσματος, όπως αυτού που συνέβη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προχώρησε ο επιχειρηματίας Γιώργος Μπούμπας.

Όπως περιέγραψε στον ΣΚΑΪ «με το που ήρθαν οι υπάλληλοι στις 4 τα ξημερώματα, είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με τα ψυγεία. Στην αρχή νομίζαμε ότι έχει κάποια βλάβη».

Σύμφωνα με τον κ. Μπούμπα «είχαν σετάρει τα ψυγεία στους 150 βαθμούς Κελσίου, εμείς δεν μπορούσαμε χειροκίνητα να παρέμβουμε καθώς δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σύστημα.

Ο ψυκτικός που ήρθε αναρωτήθηκε αν προκλήθηκε από πτώση τάσης αλλά εμείς έχουμε γεννήτρια. Αφού δοκίμασε όλους τους τρόπους, μετά από μια ώρα μας είπε “είστε χακαρισμένοι” και κατάφερε να πάρει τον επανέλεγχο μετά από 2 ώρες».

Η ρύθμιση στους 150 βαθμούς και η αποτροπή μεγαλύτερης ζημιάς

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο ιδιοκτήτης, οι άγνωστοι είχαν μεταβάλει τις ρυθμίσεις των ψυγείων, επιχειρώντας να ανεβάσουν τη θερμοκρασία από τους μηδέν στους 150 βαθμούς Κελσίου.

Η παρέμβαση έγινε αντιληπτή εγκαίρως και, όπως διευκρίνισε, οι θερμοκρασίες δεν έφτασαν τελικά σε αυτά τα επίπεδα. Ως αποτέλεσμα, δεν υπήρξε η καταστροφή των αποθεμάτων κρέατος που θα μπορούσε να προκαλέσει μια παρατεταμένη διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.

Η επιχείρηση διαθέτει σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης, με ειδοποιήσεις που αποστέλλονται τόσο στην τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει τη συντήρηση όσο και στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων.

Έτσι, όταν καταγράφεται ασυνήθιστη μεταβολή της θερμοκρασίας, ενεργοποιούνται οι σχετικές προειδοποιήσεις.

Το πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι αρχικά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως πίσω από τις ενδείξεις βρισκόταν μια κυβερνοεπίθεση και όχι μια τεχνική δυσλειτουργία.

Καταγγελία για προβλήματα και σε άλλες δύο επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του ιδιοκτήτη ότι το συγκεκριμένο κρεοπωλείο ενδέχεται να μην ήταν η μοναδική επιχείρηση της περιοχής που αντιμετώπισε ανάλογο περιστατικό.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ, ο τεχνικός τον ενημέρωσε ότι προβλήματα είχαν παρουσιαστεί και σε δύο ακόμη επιχειρήσεις της περιοχής: ένα σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα μαζικής εστίασης.

Ο ίδιος συνέδεσε τα περιστατικά με την τεχνική εταιρεία που έχει αναλάβει την υποστήριξη των ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς, όπως ανέφερε, και οι άλλες δύο επιχειρήσεις ήταν πελάτες της ίδιας εταιρείας.

Η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργεί ερωτήματα για το ενδεχόμενο η πρόσβαση στα συστήματα των επιχειρήσεων να έγινε μέσω κοινής τεχνικής υποδομής ή λογαριασμών απομακρυσμένης διαχείρισης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει τεχνική επιβεβαίωση ότι η ψυκτική εταιρεία αποτέλεσε το σημείο εισόδου των δραστών.

Ο ιδιοκτήτης εκτίμησε ότι η επιχείρησή του δεν επιλέχθηκε κατ’ ανάγκη ως συγκεκριμένος στόχος, αλλά ότι οι δράστες αναζητούν ευάλωτα συστήματα στα οποία μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση.

Απενεργοποίησαν το Wi-Fi για να προστατεύσουν τα ψυγεία

Μετά το περιστατικό, η επιχείρηση προχώρησε στην προσωρινή απενεργοποίηση της ασύρματης σύνδεσης των ψυγείων, ώστε να περιορίσει τη δυνατότητα απομακρυσμένης παρέμβασης μέχρι να εξεταστούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Όπως εξήγησε ο ιδιοκτήτης, τα παλαιότερα ψυκτικά συστήματα που λειτουργούν με συμβατικούς μηχανισμούς δεν διαθέτουν αντίστοιχη δυνατότητα ασύρματης διαχείρισης. Αντίθετα, τα νεότερα συστήματα επιτρέπουν την παρακολούθηση και τη ρύθμιση των θερμοκρασιών από απόσταση, διευκολύνοντας σημαντικά τη λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης, αλλά δημιουργώντας παράλληλα νέες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας.

Η τεχνική εταιρεία καλείται πλέον να εξετάσει πώς θα θωρακιστούν οι εγκαταστάσεις, ώστε να μην είναι δυνατή η επανάληψη μιας τέτοιας παρέμβασης.

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