Κομισιόν για κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα ψύξης σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη: «Απόπειρα παρεμπόδισης της προμήθειας τροφίμων

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Μια νέα κυβερνοεπίθεση με στόχο συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ σε κράτη-μέλη της ΕΕ, τονίζει τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές απειλές μπορούν όλο και περισσότερο να επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«Τα περιστατικά αυτά δείχνουν ότι οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν υπηρεσίες, να πλήξουν επιχειρήσεις και να επηρεάσουν άμεσα την καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενίσχυσης της κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

O Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων Κριστόφ Χάνσεν δήλωσε πως οι κυβερνοεπιθέσεις είναι μια απόπειρα παρεμπόδισης της προμήθειας τροφίμων.

Εκατοντάδες καταστήματα σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Δανία, Ιρλανδία δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν προβλήματα σε συστήματα ψύξης από κυβερνοεπιθέσεις.

Οι εταιρίες Ahold Delhaize και Colruyt ανακοίνωσαν ότι περιστατικό που σχετίζεται με τα πληροφοριακά συστήματα επηρέασε ψυγεία και καταψύκτες σε δεκάδες καταστήματα στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Οι σουηδικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop ανακοίνωσαν παρόμοιες αυξήσεις στη θερμοκρασία και ένα κατάστημα έκανε λόγο για κυβερνοεπίθεση.

Η εισαγγελία του Βελγίου ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετικά με μια νέα κυβερνοεπίθεση που έπληξε τα συστήματα ψύξης σε διάφορα σούπερ μάρκετ στη χώρα, δήλωσε εκπρόσωπος.

Η ΙΚΕΑ ανακοίνωσε ότι επλήγη από τις κυβερνοεπιθέσεις αυτές. Ένα κατάστημα της αλυσίδας στο Βέλγιο έχει επηρεαστεί και η εταιρεία δεν μπορεί να αποκπλείσει ότι και άλλα καταστήματα έχουν γίνει στόχος.

Η δανέζικη εταιρεία μηχανικής Danfoss ανακοίνωσαν ότι προϊόντα της καταστράφηκαν από τις κυβερνοεπιθέσεις.

Η τρίτη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ της Ιρλανδίας, η SuperBalu, ανακοίνωσε επίσης τα συστήματα ψύξης που χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένο μοντέλο στα 13 από τα 223 καταστήματα επηρεάστηκαν από περιστατικό που πλήττει την κυβερνοασφάλεια.

Τα περιστατικά έρχονται σε συνέχεια επίθεσης στη Γαλλία τον περασμένο μήνα, στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας έτσι πυρκαγιές και καταστρέφοντας τρόφιμα.

Ο επικεφαλής του εθνικού κέντρου κυβερνοασφάλειας της Σουηδίας Τζον Μπίλοου δήλωσε στο Reuters ότι το κέντρο αντιμετωπίζει διάφορα περιστατικά που αφορούν συστήματα ψύξης σε σούπερ μάρκετ σε όλη τη Σουηδία.

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