«Μια απεχθής προδοσία»: Οργή για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανού υποψήφιου από τη Δημοκρατική Χέιλι Στίβενς

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Η σοκαριστική υποστήριξη της τελευταίας στιγμής από την Δημοκρατική Χέιλι Στίβενς στον Μάικ Ρότζερς, υποψήφιο για τη Γερουσία των Ρεπουμπλικανών, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από μέλη του κόμματός της.

Η Στίβενς, η οποία έχασε οριακά στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών για τη Γερουσία από τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, ανακοίνωσε την υποστήριξή της στον Ρότζερς μετά από μια διαμάχη για την προεκλογική εκστρατεία του Ελ-Σαγιέντ σχετικά με μια διαφήμιση της προεκλογικής εκστρατείας που απέδιδε το υψηλό κόστος ζωής στην υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

🚨 BREAKING: Haley Stevens (D) just WALKED OUT to OFFICIALLY endorse Mike Rogers (R) — and he’s standing right at her side! "My vote for Senate…MIKE ROGERS." 🇺🇸 "We have to stand with country. WE CAN’T STAND WITH HATE. We can’t stand with Hasan Piker!" "I woke up this morning, decided to go to church — and I am here with the person who I am voting for. That is Mike Rogers." 🔥🔥🔥 This is an absolutely amazing sight. Political earthquake happening in MI This is the same Stevens who was supposed to be at a Detroit church today with Jim Clyburn, showing Democratic "unity" behind Abdul El Sayed Abdul ruined THAT — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 1, 2026

Η Στίβενς είχε πει ότι θα εμφανιζόταν σε μια προεκλογική εκδήλωση αν εκείνος κατήγγειλε τη διαφήμιση. Η προεκλογική εκστρατεία του Ελ-Σαγιέντ απέσυρε την πρόσκληση.

Ο Τσακ Σούμερ, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε την υποστήριξη του Ρότζερς από τη Στίβενς ως «μια επαίσχυντη προδοσία».

«Οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας είμαστε ενωμένοι στην υποστήριξή μας προς τον Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ, επειδή γνωρίζουμε ότι θα αγωνιστεί για τα οικονομικά συμφέροντα των εργαζόμενων οικογενειών στο Μίσιγκαν, σε αντίθεση με τον Μάικ Ρότζερς, ο οποίος είναι όργανο του Ντόναλντ Τραμπ και των δισεκατομμυριούχων δωρητών», έγραψε ο Σούμερ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Νάνσι Πελόζι, βουλευτής της Καλιφόρνια, έγραψε ότι η Στίβενς «επέλεξε να προδώσει επικίνδυνα την υγειονομική περίθαλψη, τις ελευθερίες και το μέλλον των οικογενειών του Μίσιγκαν με την τρομερή υποστήριξή της».

Ο Ζόχραν Μαμντάνι, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, δήλωσε επίσης ότι «οι ζωές των ανθρώπων της εργατικής τάξης βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο την Τρίτη».

Working class people’s lives are on the ballot on Tuesday—their healthcare, their rent, their bills. Haley Stevens just betrayed them by endorsing the very Republican she said she wanted to run against. November 1, 2026

«Η Χέιλι Στίβενς απλώς τους πρόδωσε υποστηρίζοντας τον ίδιο τον Ρεπουμπλικάνο εναντίον του οποίου είπε ότι ήθελε να θέσει υποψηφιότητα», έγραψε ο Μαμντάνι.

Η Στίβενς αρνήθηκε να εξηγήσει με σαφήνεια τι οδήγησε την τελευταία στιγμή την υποστήριξή της προς τον Ρότζερς σε συνέντευξή της στο CNN την Κυριακή το βράδυ. «Απλώς ρίχνω την μία ψήφο μου με αυτόν τον τρόπο», είπε η Στίβενς, επιμένοντας ότι εξακολουθεί να επιθυμεί οι Δημοκρατικοί να κερδίσουν την πλειοψηφία την ημέρα των εκλογών.

In a tense Sunday night interview with CNN’s Anderson Cooper, Rep. Haley Stevens (D-MI) refused to say directly why she withdrew her support from Michigan Senate hopeful Abdul El-Sayed and backed GOP candidate Mike Rogers in the high-stakes race. Watch the full interview: https://t.co/7tM6t7jYzE November 2, 2026

«Δεν προσπαθώ να αναστατώσω κανέναν», πρόσθεσε. «Απλώς είμαι ειλικρινής με τους ψηφοφόρους μου και με αυτά που ακούω από ανθρώπους, και στην πραγματικότητα, έχω ακούσει από ένα σωρό Δημοκρατικούς, Άντερσον, που είπαν: “Ευχαριστούμε, έτσι νιώσαμε. Δεν μας άρεσε αυτή η εκστρατεία. Είναι επώδυνη”».

Ο Κούπερ πίεσε τη Στίβενς για την απόφασή της, αμφισβητώντας αν η απόσυρση της πρόσκλησης από την προεκλογική εκδήλωση του Ελ-Σαγιέντ πυροδότησε την υποστήριξή της προς τον Ρότζερς. Κάποια στιγμή, η Στίβενς αρνήθηκε να απαντήσει στην ερώτηση, επιτρέποντας να μεσολαβήσουν αρκετά δευτερόλεπτα σιωπής.

Ο Κέρτις Χέρτελ, πρόεδρος του Δημοκρατικού κόμματος του Μίσιγκαν, δήλωσε σε μια ανάρτηση ότι η Στίβενς δεν ήταν μέλος του κόμματος «ούτε θα είναι στο μέλλον».

Ένας δημοσιογράφος από το Ντιτρόιτ, ο Σαμ Ρόμπινσον, κοινοποίησε ένα βίντεο στο οποίο η Χέρτελ ρωτήθηκε γιατί πίστευε ότι η Στίβενς έκανε αυτή την κίνηση.

«Προφανώς υπάρχουν άσχημα πράγματα από τις εκλογές, αλλά δεν υπάρχει λογική εξήγηση για αυτό. Γνωρίζω την Χέιλι Στίβενς εδώ και πολύ καιρό και ξέρω τι έχει αγωνιστεί γι’ αυτήν στην καριέρα της, και αυτό είναι το αντίθετο όλων αυτών», δήλωσε η Χέρτελ.

Η Ντέμπι Ντίνγκελ, Δημοκρατική εκπρόσωπος από το Μίσιγκαν, δήλωσε ότι οι κάτοικοι της πολιτείας επικεντρώνονται στο κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαλψη και τη στέγαση.

«Γι’ αυτό μιλάνε, όχι για τις συνεχείς προσπάθειες της βουλευτού Στίβενς να τραβήξει την προσοχή», είπε σε δήλωσή της.

Στο MS Now την Κυριακή, ο Ελ-Σαγιέντ ενθάρρυνε τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους του Μίσιγκαν να σταθούν στο πλευρό του για να προστατεύσουν τη δημοκρατία στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Το χάσμα στην πολιτική μας δεν είναι αριστερά εναντίον δεξιάς. Το χάσμα στην πολιτική μας είναι οι άνθρωποι που είναι αποκλεισμένοι εναντίον των ανθρώπων που τους έχουν αποκλείσει», δήλωσε ο Ελ-Σαγιέντ.

Ενώ ορισμένοι Δημοκρατικοί και Εβραίοι ηγέτες καταδίκασαν επίσης τη διαφήμιση για τον Ελ-Σαγέντ, οι υποψήφιοι του Κογκρέσου Μπραντ Λάντερ και Ντάνιελ Μπις, και οι δύο Εβραίοι και Δημοκρατικοί, εξέδωσαν μια δήλωση την Κυριακή ενθαρρύνοντας τους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν την Ελ-Σαγέντ. Δεν ανέφεραν την Στίβενς.

BREAKING: "I actually don’t think about Haley Stevens." Abdul El-Sayed brushes off questions about Haley Stevens’s stunning snub and endorsement of Republican Mike Rogers in the Michigan Senate race. https://t.co/LubpbFF9Ua — Fox News (@FoxNews) November 1, 2026

«Τις τελευταίες ημέρες αυτών των εκλογών, πρέπει να θυμόμαστε την πραγματική επιλογή αυτής της κούρσας», αναφέρει η δήλωση. «Ένας υποψήφιος αντιπροσωπεύει ένα κόμμα που έχει υποδαυλίσει το μίσος, έχει καταπνίξει τις προσπάθειες κατά των διακρίσεων και έχει παραμείνει σιωπηλός απέναντι στη διαφθορά και τον αυταρχισμό του Προέδρου Τραμπ. Ο άλλος αντιπροσωπεύει την υπόσχεση της λογοδοσίας, της προσιτής τιμής και του αγώνα για ένα πιο δίκαιο, δίκαιο και δημοκρατικό μέλλον».

Εν τω μεταξύ, ο Τραμπ επαίνεσε την υποστήριξη της Στίβενς στον Ρότζερς στην πλατφόρμα του Truth Social και την περιέγραψε ως «εξαιρετικά σεβαστή Δημοκρατική». Συνέχισε να υποστηρίζει την Στίβενς κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής συγκέντρωσης την Κυριακή στο Ντουμπούκ της Αϊόβα, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να την καλωσορίσει να ενταχθεί στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα.

«Θα ήθελα πολύ να ενταχθεί στο Ρεπουμπλικανικό κόμμα, στην πραγματικότητα, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Αλλά έδειξε μεγάλη και σχεδόν άνευ προηγουμένου αφοσίωση στους σπουδαίους ανθρώπους του Μίσιγκαν», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε για τον έπαινο του Τραμπ, η Στίβενς είπε στο CNN: «Λοιπόν, τον καθαίρεσα δύο φορές», προτού επικρίνει τους Ρεπουμπλικάνους επειδή «πραγματικά επικεντρώνονται στο να αφήσουν τον Τραμπ να είναι ο δικτάτορας».

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