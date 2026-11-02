Τραμπ: «Θα γίνω Mr. Veto αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί»

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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να «ασκήσει βέτο σε όλα» σε περίπτωση που οι Δημοκρατικοί κερδίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου αυτή την εβδομάδα.

Μιλώντας στο podcast Pod Force One της New York Post τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι παραμένει αισιόδοξος ότι οι Ρεπουμπλικάνοι θα μπορούσαν να διατηρήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, παρά τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα οδεύει προς μεγάλες απώλειες.

Σε περίπτωση που οι Ρεπουμπλικάνοι χάσουν τη Βουλή και τη Γερουσία, «υποθέτω ότι θα γίνω ο κύριος Βέτο», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Θα στέλνουν πράγματα. Εμείς ασκούμε βέτο. Και τελικά, μετά από έναν ή δύο μήνες από τότε που θα ασκηθεί βέτο σε όλους – απλώς χάνουν χρόνο – έρχονται και κάνουμε μια συμφωνία. Νομίζω ότι αυτό πιθανότατα θα συμβεί, αλλά ελπίζω να μην χρειάζεται να ανησυχούμε γι’ αυτό».

"I guess I’ll become Mr. Veto." President Trump lays out his strategy for dealing with a potential Democratic-controlled Congress in an exclusive interview with Miranda Devine. Trump says he would veto legislation before eventually negotiating compromises, while expressing hope Republicans maintain control after Tuesday’s midterms. — Fox News (@FoxNews) November 1, 2026

Ο Λευκός Οίκος καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης

Ο Λευκός Οίκος έχει περάσει μήνες καταρτίζοντας σχέδια έκτακτης ανάγκης ενόψει της αναμενόμενης κατάληψης του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς, διαμορφώνοντας μια στρατηγική για την προώθηση της ατζέντας του Τραμπ με τρόπους που σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτουν την έγκριση του Κογκρέσου.

Ανώτεροι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του αναπληρωτή προσωπάρχη Στίβεν Μίλερ και του διευθυντή προϋπολογισμού Ράσελ Βόουτ, εξετάζουν «τι μπορεί να κάνει νόμιμα ο Τραμπ μόνος του, πού θα μπορούσε να διευρύνει τα όρια της εξουσίας του και πώς να υπερασπιστεί αυτές τις αποφάσεις στο δικαστήριο», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που γνωρίζει τα σχέδια υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η κίνηση αυτή συνάδει με την προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ στη διακυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του προέδρου, η οποία σε μεγάλο βαθμό επιδίωξε να παρακάμψει το Κογκρέσο και να κυβερνήσει μέσω εκτελεστικών ενεργειών. Το 119ο Κογκρέσο έχει ψηφίσει 121 νόμους από τότε που συγκλήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 – οι δεύτεροι λιγότεροι από οποιοδήποτε Κογκρέσο τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, σύμφωνα με μελέτη του Pew Research Center.

Οι Δημοκρατικοί έχουν υποσχεθεί να διεξάγουν μια σειρά από έρευνες σε περίπτωση που κερδίσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων αυτή την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένης μιας έρευνας για τα οικονομικά και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της οικογένειας Τραμπ, καθώς και για τον χειρισμό του πολέμου στο Ιράν από την κυβέρνηση. Αρκετοί εξέχοντες Δημοκρατικοί έχουν επίσης προτείνει παραπομπές τόσο στον πρόεδρο όσο και στον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Σε περίπτωση που αποκτήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί θα έχουν την εξουσία να μπλοκάρουν οποιονδήποτε υποψήφιο για τη δικαστική και εκτελεστική εξουσία που θα προτείνει ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων πιθανών υποψηφίων για το Ανώτατο Δικαστήριο. Θα μπορούσαν επίσης να ψηφίσουν για τον τερματισμό των εθνικών έκτακτων αναγκών που έχει επικαλεστεί ο Τραμπ για να επεκτείνει την ικανότητά του να ενεργεί χωρίς νομοθεσία. Ωστόσο, ο πρόεδρος εξακολουθεί να έχει την εξουσία να ασκήσει βέτο σε μια τέτοια κίνηση, απαιτώντας πλειοψηφία δύο τρίτων για να παρακαμφθεί.

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