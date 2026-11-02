Αποδιοπομπαίο τράγο για το Ιράν αναζητεί ο Τραμπ – Το σκληρό μπρα ντε φερ με Νετανιάχου για μια νέα επίθεση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να στοχοποιήσει τους αρχηγούς άμυνας και στρατού ως αποδιοπομπαίους τράγους για την κατάσταση του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Κυριακής, την ώρα που φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων στη χώρα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ την Τρίτη.

Ο Τραμπ φέρεται να συγκρούστηκε με τον Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για αυτό το ζήτημα σε τηλεφωνική κλήση το Σαββατοκύριακο, η τελευταία σε μια σειρά διαφωνιών που είχαν σχετικά με το αν θα επιτεθούν. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ – ο οποίος βρίσκεται σε επισφαλή θέση μετά την απώλεια της πλειοψηφίας του στην Κνεσέτ στις εκλογές της Τρίτης – λέγεται ότι πίεσε για την επιστροφή στις επιθέσεις, ενώ ο Τραμπ τάσσεται υπέρ της παροχής περισσότερου χρόνου στις διαπραγματεύσεις.

Ο πόλεμος είναι βαθιά αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες και, καθώς δεν υπάρχει ορατή λύση στη σύγκρουση, αναμένεται να βλάψει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ στις ψηφοφορίες της Τρίτης για το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί καθώς το Ιράν συνεχίζει να εμποδίζει τη ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το περιοδικό The Atlantic, ο Τραμπ αναζητά κάποιον να καταστήσει υπεύθυνο για την πορεία του πολέμου και μιλάει με συμβούλους για τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και τον Στρατηγό Νταν Κέιν, επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Και οι δύο ήταν κορυφαίοι υποστηρικτές του πολέμου.

Η οργή του Τραμπ φέρεται να έχει αυξηθεί από τότε που οι σύμβουλοί του τον διαβεβαίωσαν λανθασμένα πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου ότι θα τελείωνε πολύ πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Επικαλούμενο δύο ανώνυμες πηγές εκτός της κυβέρνησης που βρίσκονται κοντά στον Τραμπ, το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Τραμπ ρωτάει για την απόδοση των Χέγκσεθ και Κέιν στην εργασία τους, αν και δεν υποδηλώνει ότι βρίσκεται στα πρόθυρα της απόλυσης. Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι ο Χέγκσεθ δεν είναι δημοφιλής στον Λευκό Οίκο και παρέχει στον Τραμπ αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις μάχες.

«Ο Χέγκσεθ είναι καλός στο να λέει στον πρόεδρο τι θέλει να ακούσει», δήλωσε ένας από τους εξωτερικούς συμβούλους στο The Atlantic.

Ο Χέγκσεθ απέλυσε επίσης τον επικεφαλής στρατιωτικού σχεδιασμού του Πενταγώνου, τον Αντιστράτηγο Μπρετ Σίλβια, με το γραφείο του Κέιν να φαίνεται να μην έχει καμία σχέση με την κατάσταση, καθώς αρχικά εξέδωσε μια ανακοίνωση ευχαριστώντας τον για τις δεκαετίες υπηρεσίας του, μόνο και μόνο για να δηλώσει αργότερα ότι η προηγούμενη δήλωση «δεν αντικατόπτριζε σωστά τις πλήρεις συνθήκες».

Τραμπ και Νετανιάχου συγκρούονται σε «σκληρή» τηλεφωνική συνομιλία

Ταυτόχρονα, ωστόσο, ο Τραμπ εξακολουθεί να προωθεί δημόσια την επιστροφή σε επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Σε τηλεφωνική συνομιλία το Σάββατο, συγκρούστηκε για άλλη μια φορά με τον Νετανιάχου για το αν θα ανανεωθούν οι επιθέσεις, ανέφερε το Axios.

Σε μια συνομιλία που πηγές περιέγραψαν ως «σκληρή» και «άμεση», ο Νετανιάχου πίεσε τον Τραμπ να επανεκκινήσει την προεκλογική εκστρατεία, ενώ ο Τραμπ ήθελε να δώσει περισσότερο χρόνο για να εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο.

Ο Τραμπ, την Κυριακή, επιβεβαίωσε ότι είχε μια «πολύ καλή συνομιλία» με τον Νετανιάχου, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει τι συζήτησαν, πέρα ​​από την επιβεβαίωση ότι το Ιράν ήταν μεταξύ των θεμάτων. Προηγούμενες αναφορές δεν ανέφεραν καμία διαφωνία μεταξύ των δύο ηγετών κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνομιλίας.

Μια μέρα νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Τραμπ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν «πήγαιναν καλά», αλλά ότι η Ισλαμική Δημοκρατία «δεν ήταν πολύ αξιόπιστη».

«Πρέπει ακόμα να φροντίσουμε, θα έλεγα, μία ή δύο τοποθεσίες, αλλά μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε 10 λεπτά», είπε. «Πιθανότατα θα μπορούσατε να κοιτάξετε το όρος Pickaxe και πρέπει να το φροντίσετε αυτό».

Το όρος Pickaxe έχει επισημανθεί από τις δυτικές μυστικές υπηρεσίες ως τοποθεσία που πιθανότατα χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πυρηνικού υλικού και δεν έχει ακόμη πληγεί από τις ΗΠΑ στον πόλεμο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου, ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια την επιθυμία να επαναλάβει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του χτυπήματος του όρους και έχει επανειλημμένα απειλήσει με μεγάλες επιθέσεις, μόνο και μόνο για να υποχωρήσει αργότερα. Την περασμένη εβδομάδα, υπέδειξε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις επιθέσεις, λέγοντας πριν από τις εκλογές ότι πρέπει να «ολοκληρώσουν τη δουλειά».

Ο Νετανιάχου φέρεται να πίεσε για επιθέσεις πριν από τις εκλογές, αλλά ο Τραμπ, καθώς και ο αρχηγός των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, αντέδρασαν. Προς το παρόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Channel 12 την Κυριακή, ο Τραμπ θέλει το Ισραήλ να απόσχει από την παρέμβαση στην διπλωματική προσπάθεια.

Οι μεσολαβητές του Κατάρ έχουν πραγματοποιήσει συνομιλίες με Ιρανούς αξιωματούχους στη Ντόχα για τρεις συνεχόμενες ημέρες, διατηρώντας παράλληλα άμεση επαφή με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τους κορυφαίους απεσταλμένους του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, πρόσθεσε το ρεπορτάζ. Ο πρωθυπουργός είναι επιφυλακτικός ως προς τις συνομιλίες, ανέφερε το δίκτυο, φοβούμενος ότι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε δραματική χαλάρωση της πίεσης στο Ιράν.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ υπό πίεση: Έξι παράγοντες που θα κρίνουν τον έλεγχο του Κογκρέσου και την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ

«Μια απεχθής προδοσία»: Οργή για την υποστήριξη Ρεπουμπλικανού υποψήφιου από τη Δημοκρατική Χέιλι Στίβενς

CNN: Η ώρα της κρίσης για τον Τραμπ και το μέλλον του MAGA – Το στοίχημα της εξουσίας, οι ενδιάμεσες εκλογές και η μάχη για το 2028