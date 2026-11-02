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02.11.2026 10:06

Γαλάζιες καντρίλιες κάτω από το… γεφύρι της Άρτας – Γιατί ο Στύλιος απέκλεισε τον αντιπεριφερειάρχη Ψαθά

02.11.2026 10:06
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Πολυπληθής η κυβερνητική παρουσία στην Άρτα την εβδομάδα που πέρασε, γεμάτο το πρόγραμμα, αρκετές οι φωτογραφίες και ακόμη περισσότερες οι ανακοινώσεις. Μόνο που, όταν έφυγαν οι υπουργοί και τα κυβερνητικά στελέχη, έμεινε πίσω μια απορία: Πώς γίνεται να βρίσκουν χρόνο για τα κομματικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μην πραγματοποιείται μια θεσμική συνάντηση με την Αντιπεριφέρεια;

Το κυβερνητικό κλιμάκιο με τους Θανάση Κοντογεώργη και Κώστα Κατσαφάδο επισκέφθηκε τη ΔΕΕΠ της ΝΔ, περιόδευσε σε διάφορες περιοχές και πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στο Δημαρχείο Άρτας. Από το δημοσιοποιημένο πρόγραμμα, όμως, δεν προκύπτει αντίστοιχη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά και τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες.

Δεν μιλάμε μόνο για μια παράλειψη τυπικού χαρακτήρα. Μιλάμε για κυβερνητική επίσκεψη με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, τις καταστροφές από τις θεομηνίες, τις αποκαταστάσεις, τις υποδομές και τις χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή για ζητήματα στα οποία η Περιφέρεια έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ουσιαστικό ρόλο.

Το ακόμη πιο παράδοξο; Ο ίδιος ο βουλευτής Γιώργος Στύλιος αναφέρθηκε σε 50 εκατομμύρια ευρώ κρατικής αρωγής προς την Περιφέρεια Ηπείρου, υποστηρίζοντας ότι το 60% έως 70% πρέπει να κατευθυνθεί στην Άρτα.

Δηλαδή συζητούνται χρήματα που αφορούν την Περιφέρεια, αλλά δεν προκύπτει συνάντηση με τον τοπικό θεσμικό εκπρόσωπό της!

Η υπόθεση φαίνεται να έχει και πολιτικό παρασκήνιο. Οι σχέσεις του Γιώργου Στύλιου με τον Βασίλη Ψαθά περιγράφονται ως ιδιαίτερα τεταμένες, διότι ακούγεται και το ενδεχόμενο συμμετοχής του Αντιπεριφερειάρχη σε μελλοντικό ψηφοδέλτιο της ΝΔ.

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