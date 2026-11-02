Οι γαλάζιες αγωνίες για το καλώδιο, ο φόβος αξιοποίησης της έντασης από τον Σαμαρά και η παρέμβαση Βενιζέλου

Takeaways by to pontiki AI Η επανεκκίνηση των ερευνών για το...

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αντίστροφη μέτρηση για την επανεκκίνηση των ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου φέρνει την κυβέρνηση μπροστά σε μια δοκιμασία με διπλωματικές και εσωκομματικές προεκτάσεις. Στο Ηράκλειο, το γαλλικό «Abeille Marengo» περιμένει την έκδοση της NAVTEX για να ξεκινήσει. Στην Αθήνα, το διακύβευμα είναι ευρύτερο: να προχωρήσει το έργο χωρίς τουρκική παρεμπόδιση και χωρίς να δημιουργηθεί περιθώριο αμφισβήτησης των ελληνικών θέσεων. Μια νέα καθυστέρηση θα επιβάρυνε την κυβερνητική επιχειρηματολογία και θα έδινε επιχειρήματα στην αντιπολίτευση να επιτεθεί, σε μια συγκυρία ήδη φορτισμένη από το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Το επόμενο βήμα αφορά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης και τη διαβίβαση της σχετικής απόφασης στην Υδρογραφική Υπηρεσία για την έκδοση της αναγγελίας. Αρμόδιες πηγές τοποθετούν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός αυτής της εβδομάδας. Η ακριβής περιοχή και οι ημερομηνίες θα αποτυπωθούν στη NAVTEX, η έκδοση της οποίας παραμένει το κρίσιμο βήμα που εκκρεμεί.

Η εξέλιξη αυτή θα δείξει εάν απέδωσαν οι πολιτικές και διπλωματικές επαφές Παρισιού–Άγκυρας. Η γαλλική πλευρά έχει συμφέρον να προχωρήσει το έργο, καθώς εμπλέκονται επιχειρήσεις της, αλλά κινείται μέσα σε συγκεκριμένα όρια που θέτουν οι ελληνικές θέσεις. Παράλληλα, η κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βεγγάζη προσθέτει δυσκολίες. Η αναμονή στο λιμάνι αποκτά έτσι πολιτικό βάρος, επειδή η επανεκκίνηση θα δοκιμάσει στην πράξη την αποτελεσματικότητα της προηγηθείσας διπλωματικής προετοιμασίας.

Ο φόβος νέας εμπλοκής και το μέτωπο Σαμαρά

Στο εσωτερικό μέτωπο, ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη προσδιορίσει το πεδίο της αντιπαράθεσης. Στην παρέμβασή του στην «Εστία», στις 25 Οκτωβρίου, συνέδεσε τις εξελίξεις στη Λιβύη με τους χειρισμούς για το καλώδιο, καταλόγισε ευθύνες στον Κυριάκο Μητσοτάκη και επανέφερε το αίτημα αποπομπής του Γιώργου Γεραπετρίτη. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι η κυβερνητική απάντηση προς τον Χακάν Φιντάν υποδηλώνει αναγνώριση τουρκικής δικαιοδοσίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ένα στραβοπάτημα θα μπορούσε να προσφέρει στον πρώην πρωθυπουργό νέο υλικό για την κριτική του περί υποχωρητικότητας. Ο Κώστας Καραμανλής, επίσης, στην πρόσφατη τοποθέτησή του, είπε ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να ενημερώσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Τουρκία για τις κινήσεις της. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και κυβερνητικοί βουλευτές, όπως ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θεωρεί σωστή καμία ενημέρωση από την ελληνική πλευρά, είτε γραπτή είτε προφορική.

Η κυβέρνηση καλείται, λοιπόν, να διαχειριστεί τόσο την πιθανότητα τουρκικών αντιδράσεων όσο και την εσωτερική αμφισβήτηση των χειρισμών της. Η επιτυχής επανεκκίνηση θα ενίσχυε τη θέση της, ενώ μια νέα εμπλοκή θα αναζωπύρωνε τη συζήτηση για τα αποτελέσματα της πολιτικής των «ήρεμων νερών». Σε μια τέτοια εξέλιξη, το πιθανότερο θα ήταν να επανέλθει η ρητορική περί υποχωρήσεων.

Η παρέμβαση Βενιζέλου και τα όρια της στήριξης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβαση του Ευάγγελου Βενιζέλου στο «Βήμα». Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναγνωρίζει ότι ο πρωθυπουργός παρουσίασε με πληρότητα τις ελληνικές θέσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο στο Συμβούλιο Ασφαλείας και χαρακτηρίζει την παρέμβαση αναμφίβολα σημαντική. Η αποτίμηση αυτή προσφέρει στον κ. Μητσοτάκη ένα επιχείρημα απέναντι στην ισοπεδωτική αμφισβήτηση της συγκεκριμένης διπλωματικής κίνησης. Άλλωστε, ύστερα από πολύ καιρό, ο Ευάγγελος Βενιζέλος τοποθετείται γραπτά με θετικές εκτιμήσεις για τον πρωθυπουργό.

Ο ίδιος ο κ. Βενιζέλος, πάντως, οριοθετεί την αναγνώρισή του. Επισημαίνει ότι η ομιλία δεν συνιστούσε ελληνική προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε συνοδευόταν από αίτημα ψηφίσματος. Παράλληλα, προειδοποιεί ότι η συμμετοχή γαλλικών επιχειρήσεων στο καλώδιο δεν μεταφέρει στο Παρίσι την ευθύνη διαχείρισης των ελληνικών ζητημάτων. Ούτε η συνεργασία με το Ισραήλ ούτε οι σχέσεις με την Αίγυπτο μπορούν να υποκαταστήσουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες που οφείλει να αναλάβει η ίδια η Ελλάδα.

Γιατί, λοιπόν, αυτή η στήριξη τώρα; Η απάντηση που τεκμηριώνεται από το ίδιο το άρθρο βρίσκεται στην προειδοποίησή του για την προεκλογική εργαλειοποίηση της εξωτερικής πολιτικής. Αναγνωρίζει μια συγκεκριμένη παρέμβαση, διατηρώντας τις στρατηγικές του επιφυλάξεις. Επισημαίνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις δεν περιμένουν τον ελληνικό εκλογικό κύκλο και ότι η διπλωματική προετοιμασία απαιτεί ετοιμότητα ανάληψης πολιτικού κόστους.

Για την κυβέρνηση, αυτή η τοποθέτηση έχει αξία και είναι χαρακτηριστικό πως χθες διαδόθηκε αστραπιαία από κυβερνητικά στελέχη. Συζητήθηκε μεταξύ γαλάζιων βουλευτών και από σήμερα θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα στις τηλεοπτικές συζητήσεις για το πώς πρέπει να στέκεται ένας υπεύθυνος πολιτικός —ακόμα και όταν δεν ανήκει στην κυβερνητική πλευρά— σε θέματα που αφορούν την εθνική ασφάλεια και τις θέσεις της χώρας στο διεθνές πεδίο.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας: Η Ελλάδα της εντιμότητας θα νικήσει την Ελλάδα της διαφθοράς – Το αίσθημα δικαίου θα κριθεί στην κάλπη

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απομάκρυνση Πιτσιλή από την ηγεσία της ΑΑΔΕ

Εκτελεστική Γραμματεία ΝΔ: Πρώτη συνεδρίαση με τη νέα σύνθεση και οδηγίες Μητσοτάκη