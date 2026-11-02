Εκτελεστική Γραμματεία ΝΔ: Πρώτη συνεδρίαση με τη νέα σύνθεση και οδηγίες Μητσοτάκη

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Πριν καν κλείσουν τα μικρόφωνα στην αίθουσα του Μεγάρου Μαξίμου, όπου θα πραγματοποιηθεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Πειραιώς για την πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΝΔ, όπως αυτή προέκυψε μετά το πρόσφατο συνέδριο του κόμματος.

Στη συνεδρίαση της ΕΓ της ΝΔ, ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, λένε οι πληροφορίες, θα θέσει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας για τις κάλπες του 2027, για τις οποίες η οργανωτική δουλειά έχει αρχίσει και οι περιοδείες εντείνονται, τόσο του ίδιου του Κ. Μητσοτάκη όσο και των κομματικών κλιμακίων που ήδη ταξιδεύουν ανά τη χώρα, υπό τον συντονισμό του γραμματέα της ΝΔ, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, του γενικού διευθυντή του κόμματος, Γιάννη Σμυρλή, του γραμματέα Οργανωτικού, Στέλιου Κονταδάκη, και του εξ απορρήτων του κ. Μητσοτάκη, Θανάση Νέζη.

Ειδικό βάρος αναμένεται να δοθεί στο ζήτημα του προεκλογικού προγράμματος της ΝΔ, καθώς ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, έχει «βάλει στο παιχνίδι» και τους «γαλάζιους βουλευτές», στους οποίους έχει στείλει επιστολές, ζητώντας προτάσεις και ιδέες για να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα (ενώ ο πρωθυπουργός έχει ζητήσει κάτι αντίστοιχο από τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, το καθένα στον τομέα ευθύνης του). Στόχος είναι με το νέο έτος το πρόγραμμα να είναι έτοιμο προς παρουσίαση.

Σε τρίτο επίπεδο, η ΕΓ αναμένεται να συζητήσει και δύο άκρως ενδιαφέροντα ζητήματα, την ανανέωση του κομματικού μηχανισμού και την κατάρτιση των ψηφοδελτίων της ΝΔ. Και στα δύο θέματα, τα οποία «τρέχει» ο Κ. Κυρανάκης, προφανώς τον τελικό λόγο θα τον έχει ο πρόεδρος του κόμματος και οι στενοί συνεργάτες του. Ωστόσο, το όλο θέμα της ανανέωσης έχει αρχίσει και «τρέχει» εδώ και καιρό – προκαλώντας και ορισμένες «τριβές» στο εσωτερικό του κόμματος.

Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα δώσει σαφείς οδηγίες στα ηγετικά στελέχη του κόμματος, ώστε από εδώ και πέρα να αποφεύγονται – διά ροπάλου – οι παραφωνίες, οι αστοχίες και οι προκλητικές δηλώσεις από «γαλάζιους» βουλευτές και κομματικούς, καθώς σε κάθε τέτοια περίπτωση το Μαξίμου και η Πειραιώς αναγκάζονται να τρέχουν και να… σβήνουν φωτιές, καταναλώνοντας χρόνο και πολιτικό κεφάλαιο. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός θα στείλει μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα.

Για την ιστορία, η πλήρης σύνθεση της ΕΓ έχει ως εξής:

Κυριάκος Μητσοτάκης

Κωστής Χατζηδάκης

Άδωνις Γεωργιάδης

Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Μάξιμος Χαρακόπουλος

Ιωάννης Σμυρλής

Ορφέας Γεωργίου

Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα

Δημήτριος Καιρίδης

Αθανάσιος Παπαθανάσης

Σταύρος Παπασωτηρίου

Ασημίνα Σκόνδρα

Παναγιώτης Παλπάνας

Χριστίνα Πατρικάκου

Γεώργιος Τσακούμης

Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης

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