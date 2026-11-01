Στο τουρκολιβυκό δεν αρκεί να έχεις δίκιο, χρειάζονται και σύμμαχοι

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Η ελληνική αποχή από την ψηφοφορία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Λιβύη έχει μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον από όσο φαίνεται.

Η Αθήνα διαμαρτυρήθηκε για την αποδυνάμωση της αναφοράς στο Δίκαιο της Θάλασσας, που συνδέεται άμεσα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ωστόσο, υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση: Η ελληνική διπλωματία δεν κατάφερε να συγκροτήσει τις απαραίτητες συμμαχίες ώστε να διατηρηθεί η διατύπωση που επιδίωκε.

Και, τελικά, βρέθηκε να απέχει μαζί με τη Ρωσία, έστω για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν είναι εάν η Ελλάδα έχει ισχυρά νομικά επιχειρήματα. Έχει. Το ερώτημα είναι γιατί αυτά δεν μεταφράζονται πάντοτε σε αποτελεσματική διπλωματική υποστήριξη. Διότι στη διεθνή πολιτική δεν αρκεί να έχεις δίκιο. Πρέπει να μπορείς και να το επιβάλλεις διπλωματικά.

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