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01.11.2026 08:07

Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη Θέρμη

01.11.2026 08:07
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Φωτιά σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το voria.gr για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το όχημα γέμισε με καπνούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Θέρμης, κοντά στον οικισμό Λήδα – Μαρία.

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