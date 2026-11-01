Θεσσαλονίκη: Ξέσπασε φωτιά σε αστικό λεωφορείο στη Θέρμη

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Φωτιά σε λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου.
Σύμφωνα με το voria.gr για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία το όχημα γέμισε με καπνούς.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή της Θέρμης, κοντά στον οικισμό Λήδα – Μαρία.
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