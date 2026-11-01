Θεσσαλονίκη: Συναγερμός με την 92χρονη με αναπηρία 87%, που απειλείται με έξωση – Σε πλειστηριασμό το σπίτι όπου ζει 66 χρόνια

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Μια 92χρονη γυναίκα με αναπηρία 87% κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, έπειτα από πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε για οφειλές από τραπεζικό δάνειο.

Η Παρθένα Χαραλαμπίδου, μητέρα έξι παιδιών, με χαμηλή σύνταξη και σοβαρά προβλήματα υγείας, βρίσκεται αντιμέτωπη με την προοπτική της έξωσης από την κατοικία στην οποία μεγάλωσε την οικογένειά της. «Τόσα χρόνια ήμασταν εδώ, πώς να φύγουμε τώρα;», αναρωτιέται η ηλικιωμένη, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Η περιπέτεια της οικογένειας ξεκίνησε το 2007, όταν τα παιδιά της πήραν επισκευαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο, το οποίο δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν μετά την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον γιο της, η οφειλή διογκώθηκε σημαντικά, ενώ το σπίτι των 120 τετραγωνικών μέτρων εκπλειστηριάστηκε το 2021.

Η έξωση είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ωστόσο αποτράπηκε προσωρινά έπειτα από κινητοποίηση πολιτών, εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων, που συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία.

Οι συγκεντρωμένοι μετέφεραν ξανά τα έπιπλα στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ η οικογένεια υπέβαλε αίτημα αναστολής της έξωσης, εν αναμονή της δικαστικής εξέτασης της υπόθεσης.

Ο κίνδυνος, πάντως, δεν έχει εκλείψει, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί οριστική λύση. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με αναπηρία, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πλειστηριασμών.

«Σκοπός τους είναι να τα πάρουν όλα, να φύγουμε εμείς, να βγούμε στον δρόμο. Δεν τους νοιάζει…»



Η 92χρονη κ. Παρθένα με αναπηρία 87%.



Χθες απειλήθηκε με έξωση από το σπίτι όπου ζει εδώ και σχεδόν 70 χρόνια.



Χθες η αλληλεγγύη έδωσε προσωρινή αναβολή.#Πλειστηριασμοι… pic.twitter.com/jGrZyA4EW0 October 31, 2026

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