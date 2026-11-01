search
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 09:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.11.2026 07:34

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός με την 92χρονη με αναπηρία 87%, που απειλείται με έξωση – Σε πλειστηριασμό το σπίτι όπου ζει 66 χρόνια

01.11.2026 07:34
xaralampidou parthena

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια 92χρονη γυναίκα με αναπηρία 87% κινδυνεύει να χάσει το σπίτι στο οποίο ζει εδώ και περισσότερα από 60 χρόνια, στην Ηλιούπολη Θεσσαλονίκης, έπειτα από πλειστηριασμό που πραγματοποιήθηκε για οφειλές από τραπεζικό δάνειο.

Η Παρθένα Χαραλαμπίδου, μητέρα έξι παιδιών, με χαμηλή σύνταξη και σοβαρά προβλήματα υγείας, βρίσκεται αντιμέτωπη με την προοπτική της έξωσης από την κατοικία στην οποία μεγάλωσε την οικογένειά της. «Τόσα χρόνια ήμασταν εδώ, πώς να φύγουμε τώρα;», αναρωτιέται η ηλικιωμένη, που μίλησε στον ΑΝΤ1.

Η περιπέτεια της οικογένειας ξεκίνησε το 2007, όταν τα παιδιά της πήραν επισκευαστικό δάνειο ύψους 100.000 ευρώ σε ελβετικό φράγκο, το οποίο δεν κατάφεραν να αποπληρώσουν μετά την οικονομική κρίση.

Σύμφωνα με τον γιο της, η οφειλή διογκώθηκε σημαντικά, ενώ το σπίτι των 120 τετραγωνικών μέτρων εκπλειστηριάστηκε το 2021.

Η έξωση είχε προγραμματιστεί για την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, ωστόσο αποτράπηκε προσωρινά έπειτα από κινητοποίηση πολιτών, εργατικών σωματείων και συλλογικοτήτων, που συγκεντρώθηκαν έξω από την κατοικία.

Οι συγκεντρωμένοι μετέφεραν ξανά τα έπιπλα στο εσωτερικό του σπιτιού, ενώ η οικογένεια υπέβαλε αίτημα αναστολής της έξωσης, εν αναμονή της δικαστικής εξέτασης της υπόθεσης.

Ο κίνδυνος, πάντως, δεν έχει εκλείψει, καθώς δεν έχει εξασφαλιστεί οριστική λύση. Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και ιδιαίτερα των ηλικιωμένων και των ανθρώπων με αναπηρία, που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πλειστηριασμών.

Διαβάστε επίσης:

Ο Νοέμβρης κάνει ποδαρικό με διπλό κύμα κακοκαιρίας, σχήμα «Π» στα έντονα φαινόμενα και 72 ώρες σε επιφυλακή

Άγρια δολοφονία στη Μάνη: Πυροβόλησε θανάσιμα τον 57χρονο αδελφό του για τα κτήματα

Συλλήψεις μελών εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε καλλιτέχνες, αθλητές, επιχειρηματίες με δήθεν δωρεές και εράνους και έστηνε ποδοσφαιρικούς αγώνες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εισβολή ένοπλων σε γνωστή επιχείρηση – Κράτησαν ομήρους δύο υπαλλήλους και πυροβόλησαν ενός τρίτου

LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

ipa astynomia makeleio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο

profile
BUSINESS

Profile: Από το Λονδίνο ξεκινά νέα διεθνή προσπάθεια στην τεχνητή νοημοσύνη για τις μεγάλες τράπεζες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VinFast-Trong Dong Stadium
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Το μεγαλύτερο γήπεδο του κόσμου θα έχει 135.000 θέσεις και ανοίγει τις πύλες του το ερχόμενο καλοκαίρι (Photos)

mitsotakis_thessaloniki_2810_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπουν... «κρυφό σχέδιο» Μητσοτάκη να διαδεχθεί τη Λαγκάρντ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

Mouria
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: Κλείνει το τελευταίο «οχυρό» των Εξαρχείων - Η ιστορική «Μουριά» και η επέλαση του Airbnb (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.11.2026 09:33
arkouda vosnia 1
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Έσωσε ένα αρκουδάκι μόλις δύο κιλών – Σήμερα ζυγίζει 150 κιλά και εξακολουθεί να θέλει να κάθεται στην αγκαλιά του

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Εισβολή ένοπλων σε γνωστή επιχείρηση – Κράτησαν ομήρους δύο υπαλλήλους και πυροβόλησαν ενός τρίτου

LIMENIKO_SKAFOS
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Διάσωση περίπου 110 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

1 / 3