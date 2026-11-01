Νέο περιστατικό με πυροβολισμούς στις ΗΠΑ: Άγνωστος άνοιξε πυρ σε πανεπιστήμιο

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Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑ ύστερα από αναφορές για πυροβολισμούς κοντά στο πανεπιστήμιο του Delaware.
Το περιστατικό το οποίο ερευνά το αστυνομικό Τμήμα του Νιούαρκ σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ του Σαββάτου τοπική ώρα, δηλαδή ξημερώματα Ελλάδας.
Bίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν κόσμο που γιόρταζε το Χάλοουιν να τρέχει ενώ ακούγονται πυροβολισμοί.
Οι οδηγοί και οι πεζοί κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.
Η αστυνομία δεν είναι σε θέση, προς το παρόν, να προσδιορίσει τον αριθμό των ατόμων που έχουν πυροβοληθεί, ωστόσο αναφέρει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει απειλή για το κοινό σε σχέση με το περιστατικό.
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