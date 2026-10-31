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31.10.2026 23:18

Τουρκία: Συνελήφθη ο CEO του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης για το σκάνδαλο των funds

31.10.2026 23:18
korkmaz-enes-ergun

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Στη σύλληψη του διευθύνοντος συμβούλου του Χρηματιστηρίου Κωνσταντινούπολης, Κορκμάζ Εργκιούν, προχώρησαν οι τουρκικές αρχές, στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας για το σκάνδαλο των επενδυτικών κεφαλαίων που συγκλονίζει τη χρηματοπιστωτική αγορά της χώρας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Σάββατο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Εργκιούν ερευνάται για δωροληψία και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Ο ίδιος κατέχει επίσης τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Takasbank, της τουρκικής τράπεζας εκκαθάρισης και θεματοφυλακής τίτλων.

Η σύλληψή του σηματοδοτεί νέα διεύρυνση της έρευνας για καταγγελλόμενες πρακτικές χειραγώγησης επενδυτικών κεφαλαίων και μετοχών, η οποία έχει ήδη επεκταθεί σε υψηλόβαθμα στελέχη της χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται επίσης, ως ύποπτος, ο πρώην πρόεδρος της τουρκικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ.

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