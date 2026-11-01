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01.11.2026 00:02

Η Μίλαν πήρε με 3-1 το ντέρμπι του Βορρά με την Ίντερ

01.11.2026 00:02
milan

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Το Μιλάνο έχει μία «βασίλισσα» κι αυτή επί του παρόντος είναι η Μίλαν, αφού στο μεγάλο «Derby della Madonnina» της 10ης αγωνιστικής, η ομάδα του Ρούμπεν Αμορίμ επικράτησε με 3-1 της «συμπολίτισσας» Ίντερ κι έβαλε «φωτιά» στην κορυφή της Serie A.

Οι «ροσονέρι» απέδειξαν ότι μόνο ξεγραμμένοι δεν θα πρέπει να λογίζονται στη μάχη του τίτλου, μετά το «χαστούκι» από την Μπολόνια στο ίδιο γήπεδο (2-4).

Έκαναν ένα μαγικό πρώτο 45λεπτο, όταν και προηγήθηκαν 2-0 στο 10′ και 3-1 στο 43′.

Πλέον, μετά την αποψινή εξέλιξη, η Μίλαν πλησίασε στο -4 από τις συμπρωτοπόρους, Λάτσιο και Ίντερ, με τους «λατσιάλι» να έχουν την ευκαιρία την Κυριακή (1/11) κόντρα στην Κάλιαρι να βρεθούν μόνοι στο «ρετιρέ».

Με τη σημερινή της νίκη, η Μίλαν (ως γηπεδούχος) έφτασε τις 4 συνεχόμενες απέναντι στους «νερατζούρι», ενώ επέκτεινε το αήττητο σερί της στα μεταξύ τους σε 8 παιχνίδια (5-3-0).

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