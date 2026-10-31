Κηφισιά – Ολυμπιακός 2-3: Απόδραση από τη Λεωφόρο με «buzzer beater» του Μάρτινς (Photos)

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Σε ένα παιχνίδι που θα μνημονεύεται για χρόνια ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός πως ισοφαρίστηκε στο 90+2′ από την εφτάψυχη Κηφισιά, πανηγύρισε μια πολύ σημαντική νίκη με τον Ζέλσον Μάρτινς να κρίνει την μοίρα της αναμέτρησης με Buzzer Beater.

Εννιά στα εννιά σε όλες τις διοργανώσεις ο Ολυμπιακός.

Κηφισιά – Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Η γηπεδούχος Κηφισιά είχε στο τέρμα τον Ραμίρεζ. Άμυνα με Αμπάντα, Βαν Αϊμα, Ζολιμπουά και Μάνσο. Κέντρο με Ρουκουνάκη και Μπένι και τριάδα πίσω από τον φορ Χριστόπουλο με Αντόνισε, Πόμπο και Σαγκάλ.

Ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα ως εξής: Ορτέγκα κάτω από τα γκολπόστ, άμυνα με Τικνιζάν, Πιρόλα, Ρέτσο και Πέντερσεν. Κέντρο με Φρόιλερ & Πουέρτα και τριάδα με Τσικίνιο, Ρόκα και Ζότα πίσω από τον φορ Γιάρεμτσουκ.

Στο πρώτο 45λεπτο η Κηφισιά ήταν που απείλησε αισθητά τον Ολυμπιακό. Στο 6ο λεπτό η γηπεδούχος ομάδα είχε μία καλή στιγμή. Γύρισμα του Αντόνισε από τα αριστερά, ο Σαγκάλ από κοντά σούταρε πάνω στα σώματα και έτσι η μπάλα πήγε κόρνερ. Η Κηφισιά επιχείρησε να απειλήσει και σε άλλες περιπτώσεις με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σουτ του Ρόκα στο 10′ που βρήκε κόντρα έπειτα από ωραίο γύρισμα του Γιάρεμτσουκ. Στο 14ο λεπτό ο Φρόιλερ τροφοδότησε τον Τσικίνιο ο οποίος είχε ένα σουτ από καλή θέση αλλά έξω.

Στη συνέχεια ο Ορτέγκα είχε 2 πολύ καλές επεμβάσεις. Στο 16′ ένα γυριστό σουτ του Ζολιμπουά ήταν που μπλόκαρε ο Ορτέγκα και ενώ στο 15′ είχε βγάλει με γροθιές το κόρνερ του Ρουκουνάκη.

Στο 19′ Ο Πόμπο εκτέλεσε εξαιρετικά το κόρνερ και την κεφαλιά του Ζολιμπουά από το πρώτο δοκάρι την απέκρουσε ο Ορτέγκα. Στο 24′ το φάουλ του Πουέρτα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ραμίρεζ. Στο 30′ το σουτ του Γιάρεμτσουκ βρήκε σε αντίπαλο.

Στο 33′ ο Τσικίνιο είχε ένα πολύ καλό σουτ που βρήκε και σε σώματα και ο Ραμίρεζ έβγαλε πολύ δύσκολα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου μέρους χτύπησε ο Αντόνισε και αποχώρησε κουτσαίνοντας.

Στο 44′ ο Ορτέγκα δεν έκανε και την πιο καλή πάσα, λάθος έκανε και ο Τσικίνιο γλιστρώντας και στέλνοντας τη μπάλα σε αντίπαλο και στη συνέχεια η Κηφισιά έβγαλε φάση. Το σουτ του Χριστόπουλου το απέκρουσε με το ένα χέρι ο Ορτέγκα και ενώ είχε βάλει πριν και το πόδι του πάνω στο σουτ ο Πιρόλα. Στο τέλος έμεινε το 0-0 για το πρώτο 45λεπτο.

Το γκολ για το 0-1 ο Ρόκα και μετά το 0-2 ο Μάριους

Στο ξεκίνημα του β’ μέρους ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ. Είκοσι δεύτερα μετά την έναρξή του ο Ζότα έκλεψε στο κέντρο τη μπάλα, τη γύρισε στον Τσικίνιο και εκείνος την έσπασε εξαιρετικά για τον Ρόκα που με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 0-1 στο 46′. Στο 53′ η Κηφισιά έχασε και άλλη φάση με τον Χριστόπουλο που έκανε πολύ καλή ντρίμπλα από καλή θέση αλλά έστειλε τη μπάλα έξω.

Στο 57′ έβγαλε φοβερά και την κεφαλιά του Ζολιμπουά μετά εκτέλεση φάουλ του Πόμπο. Στο 62′ το φάουλ του Πόμπο απομακρύνθηκε σε κόρνερ.

Στο 70′ ο Μάριους δεν κατάφερε να βρει τη μπάλα για προβολή μετά το γύρισμα του Ρόκα. Στο 71ο λεπτό από το κόρνερ του Τσικίνιο ο Μάριους πήρε την κεφαλιά και έκανε έτσι το σκορ 0-2.

Αντίδραση και 1-2 η Κηφισιά, δοκάρι ο Πόμπο και μετά το 2-2 ο Ζέρσον

Στο 80ό λεπτό η Κηφισιά κατάφερε να βρει το ένα γκολ. Κάθετη από τον Κυριόπουλο προς τον Εμπουλά που προ του Πιρόλα σκόραρε για το 1-2. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο 86ο λεπτό ο Πόμπο είχε σουτ από απόσταση που βρήκε στο δοκάρι.

Στο 88′ ο Φορτούνης είχε ένα φάουλ που βρήκε κόντρα και πέρασε κόρνερ. Στο 89′ ο Ραμίρεζ έβγαλε με δυσκολία την κεφαλιά του Μάριους μετά από κόρνερ. Στο 91ο λεπτό η Κηφισιά έκανε και το 2-2. Σέντρα του Εμπουλά προ του Τικνιζάν και κεφαλιά του Ζέρσον προ του Πέντερσεν για το γκολ.

Λυτρωτής ο Ζέλσον και 2-3

Στο 95′ πρακτικά ο Φρόιλερ έβγαλε εξαιρετικά στον Ζέλσον ο οποίος ξεμαρκαρίστηκε και σούταρε φανταστικά για το 2-3 σε ένα απίθανο φινάλε. Αμέσως μετά υπήρξε μία εστία έντασης μεταξύ των παικτών των 2 ομάδων που σταμάτησε μετά την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων.

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