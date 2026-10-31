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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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31.10.2026 15:48

Σοβαρό ρατσιστικό περιστατικό σε ερασιτεχνικό αγώνα στην Αθήνα – Στα «μαλακά» ο ποδοσφαιριστής

31.10.2026 15:48
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Σε καταγγελία προχώρησε το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο «Κρόνος Αθηνών», γιατί σε αγώνα ποδοσφαίρου με το σωματείο της Δόξα Γκύζη, αθλητής του δεύτερου εξύβρισε αθλητή του Κρόνου με καταγωγή από το Μάλι με ρατσιστική ορολογία, η οποία έγινε αντιληπτή από τον διαιτητή που απέβαλλε τον δράστη και έγραψε το περιστατικό στο φύλλο αγώνα. Ο Κρόνος ως προς το αγωνιστικό σκέλος αναφέρει ότι δίκαια ηττήθηκε από το άλλο σωματείο.

Ακολούθως ο Κρόνος επισημαίνει μεταξύ άλλων πως: «Ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ, στο άρθρο 18 περί ρατσισμού, προβλέπει ειδικές κυρώσεις για τέτοιες συμπεριφορές, μεταξύ των οποίων αποκλεισμό τουλάχιστον πέντε (5) αγωνιστικών για τον ποδοσφαιριστή.

Ωστόσο, η ποινή για το συγκεκριμένο “αθλητή” ήταν δύο αγωνιστικές. Δύο αγωνιστικές για έναν χαρακτηρισμό που περιλαμβάνει ευθεία ρατσιστική αναφορά. Ακόμα και το “τουλάχιστον 5” που αναγράφει ο πειθαρχικός κώδικας είναι λίγος.
Η λεκτική βία δεν απέχει πολύ από τη σωματική. Προφανώς, δεν θα ακούσουμε δικαιολογίες όπως “ειπώθηκε πάνω στην ένταση”, “νέος είναι”. Γιατί “άνθρωπος” που εν βρασμώ βγάζει τέτοιες συμπεριφορές υπό την επίβλεψη του νόμου (διαιτητή), χωρίς την επίβλεψη του ‘νόμου’ τι συμπεριφορά θα βγάλει;

Μήπως ήδη τα έχουμε περάσει και τα ξεχάσαμε;! Εκεί που κατηγορούμενοι και μαχαιροβγάλτες εγκληματικής οργάνωσης είναι ήδη υποψήφιοι για να μπουν στη βουλή με πολλές χιλιάδες υποστηρικτές;!

Για το τι σημαίνει ρατσισμός, εθνικισμός και φασισμός το μόνο που έχουμε να πούμε είναι πως τρεις ημέρες μετά γιορτάζοντας της 28η Οκτωβρίου λέγαμε ‘χρόνια πολλά’ σε μια γιορτή για το ‘όχι’ στο φασισμό.

Κάποια νομικά ερωτήματα λοιπόν:

  • Εξετάστηκε το συγκεκριμένο περιστατικό με βάση το άρθρο 18 του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ;
  • Για ποιον λόγο επιβλήθηκαν μόνο δύο αγωνιστικές;
  • Ποιο είναι το σκεπτικό της αρμόδιας Πειθαρχικής Επιτροπής;
  • Πώς προστατεύεται στην πράξη η αξιοπρέπεια των ποδοσφαιριστών απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές;
    Ως Κρόνος Αθηνών, θα προχωρήσουμε σε επίσημη διαμαρτυρία προς την ΕΠΣ Αθηνών και την ΕΠΟ, ζητώντας πλήρη αιτιολόγηση της απόφασης και εξέταση της υπόθεσης βάσει των ειδικών διατάξεων περί ρατσισμού.
    Ως σύλλογος έχοντας ακαδημίες που συμμετέχουν περίπου 150 ανήλικα παιδιά αν τυχόν παρατηρηθεί συμπεριφορά ρατσιστική θα αποβληθεί δια παντός ο αθλητής (και για όποιον δεν θέλει να καταλάβει τις προεκτάσεις του ρατσισμού, αυτές μπορεί να μην αφορούν το χρώμα αλλά το φύλλο, κάποια σωματοδομική διαφορά ή συμπεριφορές μπούλινγκ κ.λπ.). Ενώ όσοι γονείς της ακαδημίας μας ασπάζονται κρυφά τέτοιες απόψεις ας φύγουν προτού τους διώξουμε εμείς».

Aπό την πλευρά της η Δόξα Γκύζη αναφέρει μεταξύ άλλων πως: «Δεν δικαιολογούμε τις ύβρεις και τις προσβλητικές συμπεριφορές.
Δεν ανεχόμαστε τον ρατσισμό, σε οποιαδήποτε μορφή του.
Δεν αποδεχόμαστε, όμως, την απόδοση τόσο σοβαρών χαρακτηρισμών χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.
Υπερασπιζόμαστε τους αθλητές μας και διεκδικούμε δίκαιη και αντικειμενική αντιμετώπιση.

Πρωταρχικό μας μέλημα είναι η προστασία των παιδιών και η διαμόρφωση ενός υγιούς αθλητικού περιβάλλοντος, στο οποίο κυριαρχούν ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια και το ευ αγωνίζεσθαι.

Η ΔΟΞΑ ΓΚΥΖΗ θα συνεχίσει να υπηρετεί αυτές τις αξίες, παραμένοντας μια ομάδα ανοιχτή σε κάθε παιδί, ανεξαρτήτως καταγωγής, χρώματος, θρησκείας ή εθνικότητας».

Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι: «Παράλληλα, το σωματείο μας συνεργάζεται με δομές υποστήριξης μεταναστών, προσφέροντας σε παιδιά και νέους που φιλοξενούνται σε αυτές τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν στις αθλητικές δραστηριότητές μας, παρέχοντάς τους παράλληλα όλο τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 17:32
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