search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:25
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 14:13

Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφία του: «Ήρθε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια»

30.10.2026 14:13
galis-oaka-1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφίας του, με τον τίτλο «Αψηφώντας τη βαρύτητα – No Gravity».

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και αθλητισμού, σε ανάρτησή του έκανε γνωστό πως το βιβλίο θα αναφέρει τα πάντα για τη ζωή του: από τα πρώτα χρόνια στις ΗΠΑ, μέχρι τα πρώτα βήματα στο μπάσκετ, την καριέρα του στον Άρη, τον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα, αλλά και το άδοξο φινάλε της καριέρας του.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη

«Μετά από πολλά χρόνια, πολλά άρθρα, πολλές εκπομπές, πολλά αφιερώματα, πολλές γνώμες που γράφτηκαν για εμένα και την καριέρα μου, έφτασε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια. Συνήθιζα να μιλάω μέσα στο γήπεδο κι ελάχιστα έξω απ’ αυτό. 

Θα ήθελα να γνωρίσουν, όσοι με είδαν να αγωνίζομαι αλλά και οι νεότεροι, το παιδί των Ελλήνων μεταναστών που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για πατρίδα. 

Θα διαβάσετε για την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όσα διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μου στις γειτονιές του Νιού Τζέρσεϊ, τις ομάδες μου, το πάθος μου για το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία έως τη μέρα που αποφάσισα να αποσυρθώ. 

Εύχομαι το βιβλίο μου να γίνει έμπνευση για τους νέους ανθρώπους ανεξάρτητα από την πορεία ζωής που έχουν επιλέξει. Σε αυτούς, εξάλλου, είναι αφιερωμένο. 

Σε εκείνους που στοχεύουν ψηλά και τίποτα δεν μπορεί να τους κρατήσει κάτω. 

“Αψηφώντας τη βαρύτητα – No Gravity”»

Διαβάστε επίσης

Euroleague: Δοκιμασία στην Τουρκία με την Εφές ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μιλάνο ο Ολυμπιακός

Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)

Basketgate: Μπορεί να φτάσει η έρευνα για την «παράγκα» διαιτητών και σε αγώνες πρώτης γραμμής;

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

Pizza Fan
ΕΛΛΑΔΑ

Pizza Fan: Διαπραγματεύσεις εκπροσώπων της εταιρείας με Βουρλιώτη για την επαναλειτουργία των καταστημάτων – Στο επίκεντρο η αποδέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

pavlos_marinakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Καμία σχέση η ομιλία Καραμανλή με την κριτική Σαμαρά – Δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

servia-bodiroga-12341
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτοί είναι οι τέσσερις πρωταγωνιστές της επόμενης ημέρας στη Σερβία - Ο οικονομολόγος, ο καρδιολόγος, ο μπασκετμπολίστας και ο καθηγητής που ξεχωρίζουν

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

xatzidakis dora karatzaferis temponeras
ΚΑΛΧΑΣ

Τα γκάλοπ που φοβάται το Μαξίμου, ο ρόλος Χατζηδάκη για Μπεκίρη, η Ντόρα και το βιβλίο της, η ιδέα Καρατζαφέρη και το κόλλημα Τεμπονέρα με το 2015

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 15:24
pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στο ΠΣ: Η κυβέρνηση νομοθετεί τον εκβιασμό του δανειολήπτη – Να αποσύρει άμεσα το άρθρο 23

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη στη Λευκάδα ο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού που έκαψε διαμέρισμα και αυτοκίνητα πρώην συντρόφων του

diatrofi-new
ΥΓΕΙΑ

Οι πέντε τροφές που δεν αφήνουν μυαλό και καρδιά να γεράσουν

1 / 3