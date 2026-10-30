Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφία του: «Ήρθε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφίας του, με τον τίτλο «Αψηφώντας τη βαρύτητα – No Gravity».

Ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ και αθλητισμού, σε ανάρτησή του έκανε γνωστό πως το βιβλίο θα αναφέρει τα πάντα για τη ζωή του: από τα πρώτα χρόνια στις ΗΠΑ, μέχρι τα πρώτα βήματα στο μπάσκετ, την καριέρα του στον Άρη, τον Παναθηναϊκό και την εθνική ομάδα, αλλά και το άδοξο φινάλε της καριέρας του.

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη

«Μετά από πολλά χρόνια, πολλά άρθρα, πολλές εκπομπές, πολλά αφιερώματα, πολλές γνώμες που γράφτηκαν για εμένα και την καριέρα μου, έφτασε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια. Συνήθιζα να μιλάω μέσα στο γήπεδο κι ελάχιστα έξω απ’ αυτό.

Θα ήθελα να γνωρίσουν, όσοι με είδαν να αγωνίζομαι αλλά και οι νεότεροι, το παιδί των Ελλήνων μεταναστών που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά επέλεξε τη Θεσσαλονίκη για πατρίδα.

Θα διαβάσετε για την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όσα διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μου στις γειτονιές του Νιού Τζέρσεϊ, τις ομάδες μου, το πάθος μου για το μπάσκετ από πολύ μικρή ηλικία έως τη μέρα που αποφάσισα να αποσυρθώ.

Εύχομαι το βιβλίο μου να γίνει έμπνευση για τους νέους ανθρώπους ανεξάρτητα από την πορεία ζωής που έχουν επιλέξει. Σε αυτούς, εξάλλου, είναι αφιερωμένο.

Σε εκείνους που στοχεύουν ψηλά και τίποτα δεν μπορεί να τους κρατήσει κάτω.

“Αψηφώντας τη βαρύτητα – No Gravity”»

Διαβάστε επίσης

Euroleague: Δοκιμασία στην Τουρκία με την Εφές ο Παναθηναϊκός, υποδέχεται την Μιλάνο ο Ολυμπιακός



Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)



Basketgate: Μπορεί να φτάσει η έρευνα για την «παράγκα» διαιτητών και σε αγώνες πρώτης γραμμής;