Μαρινάκης: Καμία σχέση η ομιλία Καραμανλή με την κριτική Σαμαρά – Δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε να διαχωρίσει τη στάση του Κώστα Καραμανλή από εκείνη του Αντώνη Σαμαρά σχετικά με την κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

Μαρινάκης τόνισε ότι ο Κώστας Καραμανλής αναφέρθηκε στο τουρκολιβυκό μνημόνιο ως μια δυσάρεστη εξέλιξη χωρίς έννομα αποτελέσματα, καλώντας ταυτόχρονα σε εθνική ενότητα.

Αντίθετα, η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά κρίθηκε αναπόφευκτη από την κυβέρνηση, καθώς θεωρήθηκε ότι παραβιάστηκαν κόκκινες γραμμές σχετικά με την εξωτερική πολιτική της χώρας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις επισημάνσεις των πρώην πρωθυπουργών και προχωρά σε κινήσεις ουσίας με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο.

Σχετικά με το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον υπάρξουν επίσημες εξελίξεις.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα προσπάθεια να διαχωρίσει τον Κώστα Καραμανλή από τον Αντώνη Σαμαρά – όσον αφορά στην κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης – έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που οι δύο πρώην πρωθυπουργοί επικεντρώνουν τα πυρά τους στο τουρκολιβυκό μνημόνιο και το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Μιλώντας στο ΟΡΕΝ, ο Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η ομιλία του Κώστα Καραμανλή δεν είχε καμία σχέση με τις αντιδράσεις που είδαμε από πολύ μεγάλο μέρος της Αντιπολίτευσης και από τον κ. Σαμαρά. Ο κ. Καραμανλής δεν μίλησε για “εθνική ήττα” όταν αναφέρθηκε στο παράνομο, άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο. Ο κ. Καραμανλής μίλησε για μια δυσάρεστη εξέλιξη, η οποία όμως δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και υπηρέτησε και αυτός την εθνική θέση. Μίλησε για ενότητα. Έκανε την επισήμανση που έκανε για το καλώδιο».

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, λοιπόν, αντιλαμβανόμενη τις επισημάνσεις, που με πολύ μεγάλο σεβασμό ακούμε από τον Κώστα Καραμανλή, από πρώην Πρωθυπουργούς, αντιλαμβανόμενη, λοιπόν, αυτή την πραγματικότητα, κάνει κινήσεις στο πεδίο ουσίας. Πάντοτε με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο. Ναι, επιδιώκουμε ειρήνη. Θέλουμε την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά ούτε υποχωρούμε ούτε είμαστε αφελείς», προσέθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Από την άλλη, αναφερόμενος στη διαγραφή Σαμαρά από τη ΝΔ, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «ήταν μια δυσάρεστη εξέλιξη και για την παράταξη. Αναπόφευκτη όμως, δυστυχώς. Δεν χάρηκε κανένας μας. Το έχει πει και ο πρωθυπουργός. Δεν ήταν κάτι το οποίο έγινε με χαρά. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που είναι η εξωτερική πολιτική της χώρας, που κανείς δεν μπορεί να προσπεράσει. Και όταν χαρακτηρίζεται όπως χαρακτηρίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών που υπηρετεί μια εθνική πολιτική, όπως και ο προκάτοχός του, όπως και οι προηγούμενοι Υπουργοί Εξωτερικών. Αλλά ο Κώστας Καραμανλής ούτε τέτοιους χαρακτηρισμούς έχει εξαπολύσει. Και ακόμα και στην τελευταία του ομιλία, με τις επισημάνσεις του ως προς τους συμμάχους, ως προς την Τουρκία, ο κ. Καραμανλής και στο τέλος της ομιλίας του μίλησε για ενότητα και ομοψυχία».

Τέλος, για το – αναμενόμενο – κόμμα του Μεσσήνιου πολιτικού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «καλύτερα να μιλήσουμε όταν το κάνει. Το “όταν” έχει μέσα και το “αν”. Οπότε περιμένουμε. Δεν είναι θέμα αμφιβολίας. Δεν προσφέρει κάτι στον δημόσιο διάλογο να μιλάμε για κόμματα τα οποία έχει υπάρξει μια προεξόφληση, ότι θα γίνουν. Ας γίνει με το καλό για εκείνον, εφόσον το επιθυμεί, και ας το σχολιάσουμε», αν και επισήμανε ότι «εγώ δεν πιστεύω στα μονοπρόσωπα κόμματα. Και κανένα μονοπρόσωπο κόμμα, όχι μόνο το υποτιθέμενο ή το υπό δημιουργία κόμμα του κυρίου Σαμαρά, κανένα μονοπρόσωπο κόμμα, γιατί ήταν της μόδας τα τελευταία 15 χρόνια, δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. […] Η πολιτική είναι πολιτικές. Δεν είναι ούτε μονοπρόσωπα κόμματα, ούτε τίτλοι, κατά τη γνώμη μου. Άρα θεωρώ ότι όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές και εξηγούμε στον κόσμο που ακόμα έχει προβλήματα, που ακόμα έχει αιτήματα λογικά και πρέπει να τους ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, τα όσα έχουμε κάνει εμείς σε επίπεδο ασφάλειας, γιατί η κουβέντα περί νομιμότητας είναι και αυτή σε αυτή την ατζέντα, δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να γίνουν περισσότερα; Βεβαίως».

Διαβάστε επίσης

ΕΛΑΣ: Ο Τσίπρας συναντήθηκε με ντελιβεράδες – Νομοσχέδιο για τα δικαιώματά τους (Video)

Τέμπη: Αναδείχθηκαν τα 19 μέλη του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο – Πότε αρχίζει η δίκη

Διπλωματική αντιπαράθεση Ελλάδας – Τουρκίας στον ΟΗΕ για το τουρκολιβυκό μνημόνιο – «Άκυρο και ανυπόστατο» λέει η Αθήνα, «σε ισχύ από το 2019» υποστηρίζει η Άγκυρα