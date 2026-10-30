Ιταλία: Χιλιάδες εργαζόμενοι και φοιτητές στους δρόμους για το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης (Photos/Videos)

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Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και εργαζόμενοι διαδήλωσαν σε όλη την Ιταλία την Παρασκευή, απαιτώντας περισσότερη χρηματοδότηση για την εκπαίδευση και ανακούφιση από το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Οι συγκεντρώσεις ακολούθησαν εβδομάδες φοιτητικών κατασκηνώσεων και καταλήψεων σχολείων, με μια γενική απεργία να φέρνει τους εργαζόμενους στους δρόμους μαζί τους.

Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, όπως η Ρώμη, το Μιλάνο, το Τορίνο, η Μπολόνια, η Γένοβα και η Νάπολη. Η αστυνομία αναπτύχθηκε σε μεγάλους αριθμούς αφού προηγούμενες διαμαρτυρίες κατέληξαν σε ταραχές.

❗️Decine di migliaia di manifestanti hanno occupato la tangenziale di Milano all’altezza di Cascina Gobba. Tangenziale Est chiusa al traffico. Secondo gli organizzatori al corteo contro carovita, caro carburante e riarmo sono presenti 70.000 persone. Video di Milano InMovimento. https://t.co/HN4KWCe4C8 — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall’Italia (@Italia24HLive) October 30, 2026

Γιατί διαμαρτύρονται οι φοιτητές και οι εργαζόμενοι;

Οι διαδηλωτές επέκριναν την δεξιά κυβέρνηση της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι για τους χαμηλούς μισθούς, τις αυξανόμενες τιμές των καυσίμων και τις στρατιωτικές δαπάνες. Οι φοιτητές απαίτησαν περισσότερα χρήματα για σχολεία και πανεπιστήμια.

Στη Ρώμη, η φοιτήτρια Μπεατρίκ Τσιλέλι δήλωσε ότι οι φοιτητές βρίσκονται «σε οριακό σημείο».

«Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν υπέρογκα δίδακτρα και ενοίκιο… που βαραίνουν πολύ τους ώμους των γονιών τους», δήλωσε η 21χρονη στο AFP.

Το συνδικάτο USB κήρυξε γενική απεργία, με οδηγούς φορτηγών, οδηγούς ταξί και αγρότες μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες. Η διακοπή των δημόσιων συγκοινωνιών παρέμεινε περιορισμένη το πρωί της Παρασκευής.

Χιλιάδες διαδήλωσαν από τον σταθμό Termini της Ρώμης μπροστά από το Κολοσσαίο, συνοδευόμενοι από δύο τρακτέρ και ένα ταξί. «Χρειαζόμαστε περισσότερα σπίτια, όχι βόμβες!» φώναξε μια ομάδα.

Several thousand people took to the streets in the Italian city of Naples as part of a general strike, protesting against rising prices and militarization. https://t.co/UQtiS6eY9a — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) October 30, 2026

Συμπλοκές με την αστυνομία

Μικρές συμπλοκές ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών ΜΑΤ στο Τορίνο στην αρχή της πορείας. Δεν είχαν αναφερθεί σοβαρές συγκρούσεις μέχρι το μεσημέρι.

Στο Μιλάνο, η πομπή απομακρύνθηκε από το κέντρο της πόλης, όπου οι ταραξίες λεηλάτησαν καταστήματα, προκάλεσαν ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία και συγκρούστηκαν με την αστυνομία μετά από μια διαδήλωση για το κόστος ζωής δύο εβδομάδες νωρίτερα.

In the Italian city of Bologna, clashes broke out between police and protesters. Across Italy, demonstrations are taking place today against rising prices and the cost of living, as well as against militarization. https://t.co/aamX9H77Fl — Маrina Wolf (@volkova_ma57183) October 30, 2026

Οι αρχές αύξησαν επίσης τα μέτρα προστασίας γύρω από αξιοθέατα, όπως το Κολοσσαίο της Ρώμης και ο καθεδρικός ναός του Μιλάνου.

Οι φοιτητικές διαμαρτυρίες έχουν λάβει δυναμική από παρόμοια κινήματα στη Γαλλία και την Ισπανία. Εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι και άλλοι εργαζόμενοι συμμετείχαν επίσης στις συγκεντρώσεις της Παρασκευής.

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