Μέτρα στήριξης ιδιοκτητών φορτηγών και αγροτών ανακοινώνει η Μελόνι μετά τις κινητοποιήσεις που παρέλυσαν την Ιταλία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συγκάλεσε για την Πέμπτη νέο υπουργικό συμβούλιο, με αντικείμενο την έγκριση σειράς μέτρων υπέρ των αγροτών και των ιδιοκτητών φορτηγών. Σύμφωνα με τους σχολιαστές, είναι πιθανό να δοθεί βάρος σε κρατική παρέμβαση για τον περιορισμό της τιμής του πετρελαίου κίνησης.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε γνωστό ότι εξακριβώθηκαν τα στοιχεία 1.339 οδηγών και ιδιοκτητών φορτηγών οι οποίοι συμμετέχουν στα μπλόκα, σε πολλές οδικές αρτηρίες της ευρύτερης περιοχής της Νάπολης, του Μπάρι και της Καλαβρίας. Στη Σικελία, χθες, αποφασίσθηκε η αναστολή των κινητοποιήσεων.

Το ιταλικό υπουργείο Εσωτερικών, παράλληλα, ανακοίνωσε ότι πάνω από πεντακόσια φορτηγά τις τελευταίες ώρες έφτασαν στον προορισμό τους με αστυνομική συνοδεία. Οι απεργοί συμφώνησαν αργά το απόγευμα να αναστείλουν προσωρινά τα μπλόκα έξω από τις πόλεις Καζέρτα και Σαλέρνο στην Καμπανία, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη διέλευση όλων των οχημάτων.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιανζτεντόζι, τέλος, πήρε σήμερα μέρος σε συνεδρίαση νομαρχών της Κάτω Ιταλίας από τους οποίους ζήτησε να εξετασθεί με μεγάλη προσοχή το ενδεχόμενο διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος στις συγκεκριμένες κινητοποιήσεις.

Διαβάστε επίσης:

Άκυρο και ανυπόστατο το τουρκολιβυκό μνημόνιο, διαμηνύει η ΕΕ – «Παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών»

Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

Ο Μιλέι πήγε στη Μαδρίτη και αποκάλεσε τον Σάντσεθ «δικτάτορα» και «κλέφτη» – Η σαρκαστική απάντηση του Ισπανού πολιτικού (Video)