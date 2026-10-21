Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

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Πλήθος ερωτημάτων για την διαύγεια του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου στις ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να χαιρετά προς μια κατεύθυνση όπου δεν διακρίνεται κάποιο πρόσωπο, όταν ο φακός κάνει zoom out.
Στο επίμαχο στιγμιότυπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να σηκώνει το χέρι του και να χαιρετά προς ένα σημείο όπου, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία, δεν διακρίνεται κανείς, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο.
Η κίνηση αυτή στάθηκε αρκετή για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σχολίων, με χρήστες του διαδικτύου να αναρωτιούνται σε ποιον απευθυνόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.
Μάλιστα, κάποιοι δεν διστάζουν να σχολιάσουν ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έπαθε… Τζο Μπάιντεν, τη διανοητική κατάσταση του οποίου συχνά σχολίαζε ο Τραμπ.
Απέναντι στις συζητήσεις για την ηλικία του, καθώς έχει πατήσει τα… 80, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται κατηγορηματικός, επιμένοντας ότι παραμένει σε πολύ καλή φυσική και πνευματική κατάσταση.
Έχει μάλιστα υποστηρίξει δημοσίως ότι αισθάνεται εξίσου καλά με το παρελθόν, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η σκέψη του είναι σήμερα ακόμη πιο οξυδερκής σε σύγκριση με πριν από δύο δεκαετίες.
Και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ…
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