Viral το βίντεο με τον Τραμπ να χαιρετάει το… κενό – Δηλητηριώδη σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Πλήθος ερωτημάτων για την διαύγεια του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε ένα βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου στις ΗΠΑ, στο οποίο φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να χαιρετά προς μια κατεύθυνση όπου δεν διακρίνεται κάποιο πρόσωπο, όταν ο φακός κάνει zoom out.

Στο επίμαχο στιγμιότυπο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να σηκώνει το χέρι του και να χαιρετά προς ένα σημείο όπου, τουλάχιστον από τη συγκεκριμένη οπτική γωνία, δεν διακρίνεται κανείς, λίγο πριν επιβιβαστεί στο Marine One, το προεδρικό ελικόπτερο.

This is just strange. Trump stops and begins to wave. The camera man zooms out to reveal there is nobody in the direction he is waving, as his aides come from a different direction.



Who does he think he sees? pic.twitter.com/doReAPyVWl — Travis Akers 🇺🇸 (@travisakers) October 19, 2026

Η κίνηση αυτή στάθηκε αρκετή για να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος σχολίων, με χρήστες του διαδικτύου να αναρωτιούνται σε ποιον απευθυνόταν ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μάλιστα, κάποιοι δεν διστάζουν να σχολιάσουν ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ έπαθε… Τζο Μπάιντεν, τη διανοητική κατάσταση του οποίου συχνά σχολίαζε ο Τραμπ.

This is really concerning. Yesterday, Trump stopped walking and started waving at nobody as he was boarding Marine One. The camera zooms out and shows nobody is there. His mental decline is getting worse. pic.twitter.com/VrWqZ0rpMB October 20, 2026

VIRAL MARINE ONE VIDEO SPARKS SHARP DEBATE OVER PRESIDENTIAL OPTICS



A video of President Donald Trump departing the White House has ignited a fierce debate online, drawing starkly different interpretations from critics and defenders.



The footage, captured on October 19, 2026,… pic.twitter.com/hsCovITBmu — AfrikTimes (@afriktimesint) October 21, 2026

Απέναντι στις συζητήσεις για την ηλικία του, καθώς έχει πατήσει τα… 80, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται κατηγορηματικός, επιμένοντας ότι παραμένει σε πολύ καλή φυσική και πνευματική κατάσταση.

Έχει μάλιστα υποστηρίξει δημοσίως ότι αισθάνεται εξίσου καλά με το παρελθόν, εκφράζοντας την πεποίθηση πως η σκέψη του είναι σήμερα ακόμη πιο οξυδερκής σε σύγκριση με πριν από δύο δεκαετίες.

Και έρχονται και οι ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ…

Διαβάστε επίσης:

«Η Gen Z αναλαμβάνει τα ηνία» – Διαδηλώσεις στις 31 Οκτωβρίου ανακοίνωσαν οι νέοι της Γερμανίας

Πράσινο φως από τη Ρωσία για νέο γύρο τριμερών συνομιλιών με ΗΠΑ και Ουκρανία

Ο Μιλέι πήγε στη Μαδρίτη και αποκάλεσε τον Σάντσεθ «δικτάτορα» και «κλέφτη» – Η σαρκαστική απάντηση του Ισπανού πολιτικού (Video)











