Η πρόσφατη ιατρική έκθεση του Λευκού Οίκου για τον Ντόναλντ Τραμπ τον παρουσιάζει σε «εξαιρετική υγεία», ωστόσο γιατροί που τη διάβασαν εντοπίζουν σημαντικά κενά στις λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ υποβλήθηκε σε ετήσιο ιατρικό έλεγχο στο Walter Reed National Military Medical Center, όπου παρέμεινε περίπου τρεις ώρες και έκανε σειρά εξετάσεων. Σύμφωνα με το υπόμνημα του προσωπικού του γιατρού, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ισχυρή καρδιακή, πνευμονική, νευρολογική και συνολική σωματική λειτουργία.

Ωστόσο, η έκθεση δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένα στοιχεία από κρίσιμες εξετάσεις, κάτι που προκάλεσε σχόλια από γιατρούς, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Τα βασικά σημεία που λείπουν ή προκαλούν ερωτήματα:

–Δεν δίνονται αναλυτικά στοιχεία για την καρδιαγγειακή του υγεία.

Η έκθεση αναφέρει ότι έγιναν στεφανιαία αξονική αγγειογραφία, υπερηχοκαρδιογράφημα και ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν παραθέτει κρίσιμες μετρήσεις που θα τεκμηρίωναν το συμπέρασμα ότι η καρδιακή λειτουργία είναι φυσιολογική.

–Δεν αναφέρεται βαθμολογία ασβεστίου ή αναλυτική εικόνα των αρτηριών.

Γιατροί σημείωσαν ότι θα ήθελαν να δουν calcium score, περιγραφή πιθανής πλάκας στις αρτηρίες και βαθμολογία CAD-RADS, που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση στενώσεων στις στεφανιαίες αρτηρίες.

–Η διατύπωση για την καρδιά θεωρείται γενική.

Το υπόμνημα αναφέρει ότι δεν υπάρχει «αρτηριακή απόφραξη ή δομικές ανωμαλίες» στην καρδιά ή στα μεγάλα αιμοφόρα αγγεία. Σύμφωνα με γιατρούς, αυτό μπορεί απλώς να σημαίνει ότι δεν υπάρχει απόφραξη, χωρίς να αποτυπώνει πλήρως την κατάσταση των αγγείων.

–Λείπουν στοιχεία από το υπερηχοκαρδιογράφημα.

Δεν αναφέρεται, για παράδειγμα, το κλάσμα εξώθησης, δηλαδή το ποσοστό αίματος που αντλεί η καρδιά σε κάθε συστολή. Πρόκειται για μέτρηση που είχε συμπεριληφθεί σε παλαιότερη έκθεση του Τραμπ.

–Το υπερηχογράφημα καρωτίδων χαρακτηρίζεται “φυσιολογικό”, χωρίς μετρήσεις.

Η έκθεση δεν δίνει λεπτομέρειες για το αν υπάρχει ή όχι πλάκα στις καρωτίδες και σε ποιο βαθμό.

–Η αναφορά στο πρήξιμο των ποδιών είναι περιορισμένη.

Ο Τραμπ είχε διαγνωστεί πέρυσι με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή πάθηση σε ηλικιωμένους. Η νέα έκθεση αναφέρει «ελαφρύ πρήξιμο» στα κάτω άκρα και «βελτίωση», αλλά δεν εξηγεί τον λόγο της βελτίωσης.

–Οι τιμές χοληστερόλης είναι ασυνήθιστα καλές.

Η HDL αναφέρεται στα 70 mg/dL και η LDL στα 53 mg/dL. Η έκθεση σημειώνει ότι ο Τραμπ λαμβάνει ροσουβαστατίνη και εζετιμίμπη για τη χοληστερόλη. Γιατροί σχολίασαν ότι οι τιμές αυτές είναι ασυνήθιστα ευνοϊκές.

–Δεν υπάρχει αναφορά στο εξάνθημα στον λαιμό.

Νωρίτερα φέτος είχε εμφανιστεί εξάνθημα στον λαιμό του Τραμπ, με τον γιατρό του να αναφέρει τότε ότι χρησιμοποιούσε προληπτική κρέμα για δερματική πάθηση. Η πρόσφατη έκθεση δεν κάνει σχετική αναφορά.

–Η έκθεση αναφέρεται στις μελανιές στα χέρια, αλλά χωρίς πολλές λεπτομέρειες.

Οι μελανιές αποδίδονται σε «ήπιο ερεθισμό μαλακών ιστών», στη συχνή χειραψία και στην επίδραση της ασπιρίνης. Ωστόσο, η νέα έκθεση δεν αναφέρει την τρέχουσα δοσολογία ασπιρίνης.

Ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι η απουσία συγκεκριμένων αποτελεσμάτων πρέπει να θεωρηθεί ένδειξη ότι δεν εντοπίστηκαν κλινικά σημαντικές ανωμαλίες. Ανέφερε επίσης ότι οι εκτελεστικές περιλήψεις ιατρικών εξετάσεων συχνά συντομεύουν τις λίστες φαρμάκων και τις λεπτομέρειες για λόγους αναγνωσιμότητας.

Παρόλα αυτά, γιατροί που εξέτασαν το περιεχόμενο της έκθεσης εκτιμούν ότι η εικόνα που δίνεται για την υγεία του Τραμπ είναι ελλιπής, καθώς απουσιάζουν τυπικές λεπτομέρειες από βασικούς τομείς.

