Συνεχίζουν αύριο οι Πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Μαθηματικών

Με την εξέταση των Μαθηματικών συνεχίζονται αύριο, Τρίτη (2/6), οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, ενώ οι υποψήφιοι των ΓΕΛ συνεχίζουν τις εξετάσεις τους από την ερχόμενη Τετάρτη με μαθήματα Προσανατολισμού.

Αναλυτικότερα, αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου 2026, οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα), το οποίο είναι μάθημα Γενικής Παιδείας και στη συνέχεια, την Πέμπτη 4 Ιουνίου και το Σάββατο 6 Ιουνίου θα εξεταστούν σε μαθήματα ειδικότητας.

Όσον αφορά τους υποψηφίους των ΓΕΛ, από αυτή την εβδομάδα θα εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού: Την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026 θα εξεταστούν στα Αρχαία Ελληνικά (Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών), τα Μαθηματικά (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) και τη Βιολογία (Ο.Π. Σπουδών Υγείας).

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Έναρξη εξετάσεων στα γυμνάσια

Στους ρυθμούς εξετάσεων θα μπουν αύριο, Τρίτη, και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2025.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί, ότι οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.

