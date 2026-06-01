ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:03
01.06.2026 12:20

Λέιζερ με τεχνητή νοημοσύνη «τσακίζει» τα κουνούπια από τα 6 μέτρα σε 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου

Photo: photonmatrixlab

Μία κινεζική τεχνολογική εταιρεία ανέπτυξε μια φορητή συσκευή εξουδετέρωσης κουνουπιών με λέιζερ, η οποία κερδίζει ήδη διεθνή προσοχή.

Η συσκευή έχει αρχίσει να συγκεντρώνει παραγγελίες από το εξωτερικό, εν μέσω αυξημένης ζήτησης για ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις κατά των κουνουπιών τους θερινούς μήνες, σύμφωνα με το Reuters.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής:

  • Εντοπίζει κουνούπια σε απόσταση έως και έξι μέτρων.
  • Τα εξουδετερώνει με λέιζερ μέσα σε μόλις τρία χιλιοστά του δευτερολέπτου.
  • Βασίζεται σε τεχνολογίες LiDAR, τεχνητής νοημοσύνης για οπτική αναγνώριση και αλγόριθμους επεξεργασίας σήματος.
  • Απενεργοποιεί αυτόματα το λέιζερ όταν ανιχνευθεί άνθρωπος εντός της περιοχής λειτουργίας της.
  • Δεν βασίζεται σε χημικά εντομοκτόνα.

Η ανάπτυξη της συσκευής ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου τρία χρόνια πρωτοτύπων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, Wang Chuan, το σύστημα μπορεί να διακρίνει με υψηλή ακρίβεια τα χαρακτηριστικά των κουνουπιών και να ανταποκρίνεται σχεδόν στιγμιαία.

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε διαφορετικά περιβάλλοντα, όπως:

  • Εσωτερικούς χώρους.
  • Αυλές.
  • Υπαίθριες δραστηριότητες.
  • Κάμπινγκ.

Ο Wang Chuan ανέφερε ότι η εταιρεία έχει ήδη αναπτύξει τέσσερις εκδόσεις του συστήματος και σχεδιάζει περαιτέρω βελτιστοποιήσεις.

Παράλληλα, εξετάζονται πιθανές εφαρμογές και στη βιολογική γεωργία, όπου απαιτούνται ιδιαίτερα υψηλές προδιαγραφές απόδοσης.

«Οι παραδοσιακές μέθοδοι βασίζονται κυρίως στην οπτική ανίχνευση, η οποία είναι πιο αργή και λιγότερο ακριβής. Πιστεύουμε ότι η χρήση λέιζερ προσφέρει πολύ ταχύτερη και πιο αξιόπιστη αντιμετώπιση», δήλωσε ο Wang Chuan.

Ο επικεφαλής της εταιρείας σημείωσε ακόμη ότι το προϊόν:

  • «Έχει μια φουτουριστική αισθητική».
  • «Ενσωματώνει προηγμένη τεχνολογία».
  • «Είναι πιο φιλικό προς το περιβάλλον».

Η εταιρεία προετοιμάζεται πλέον για μαζική παραγωγή.

