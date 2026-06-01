Στην Ελλάδα είχαν γίνει viral οι τραυματιοφορείς της Λάρισας όταν πέταξαν έναν τραυματία ποδοσφαιριστή στο χορτάρι, ενώ λίγο πριν δεν μπορούσαν να συγχρονιστούν για το πως θα τον σηκώσουν.

Στο Εκουαδόρ που έχουν και τα μέσα, το πήγαν ένα επίπεδο παραπάνω…

Σε παιχνίδι της β’ κατηγορίας μεταξύ της Ελ Νασιονάλ και της Λίγκα ντε Πορτοβιέχο, υπήρχε διαθέσιμο όχημα στο οποίο έβαζαν τον τραυματία ποδοσφαιριστή προκειμένου με τον μεταφέρουν εκτός αγωνιστικού χώρου.

Ο οδηγός όμως του οχήματος κατάφερε το αδιανόητο: Αντί για έναν τραυματία, χρειάστηκε να μεταφέρει και δεύτερο, καθώς κατά την έξοδό του από τον αγωνιστικό χώρο, παρέσυρε και τραυμάτισε και δεύτερο ποδοσφαιριστή!

Το… θύμα της υπόθεσης ήταν ο Έντισον Καϊσέδο, ο οποίος έδειχνε να πονάει έντονα στο πόδι.

🚑❌A Edison Caicedo jugador de Liga de Portoviejo lo atropelló el carrito de asistencia médica en pleno partido ante El Nacional.



Salió el blooper de la semana en la Serie B de Ecuador ⚽️🇪🇨



📽️Zapping Sports pic.twitter.com/giwTKq9uUp May 31, 2026

