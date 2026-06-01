Μιχάλης Ρέππας: «Πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα σε μια άλλη εποχή (Video)

Τη δική του άποψη αναφορικά με την πολιτική ορθότητα εξέφρασε ο Μιχάλης Ρέππας σε κοινή συνέντευξη που παραχώρησε με τον συγγραφικό του παρτενέρ, τον Θανάση Παπαθανασίου.

Το συγγραφικό δίδυμο βρέθηκε στην εκπομπή «The 2Night Show», το βράδυ της Κυριακής (31/5), με τον ηθοποιό και σεναριογράφο να δηλώνει τυχερός τόσο ο ίδιος όσο συνάδελφοι της γενιάς του, καθώς -όπως είπε- πρόλαβαν να κάνουν καριέρα σε μια εποχή που οι συνθήκες το ευνοούσαν.

Αντιθέτως, η κατάσταση σήμερα είναι θλιβερή, με τους σεναριογράφους να έρχονται αντιμέτωποι με την «πνιγηρή» παρεμβατικότητα των τηλεοπτικών σταθμών, τόνισε.

«Έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, κανονικά όλοι εμείς, και η Δήμητρα και ο Λάκης και όλοι μας, ο Ρώμας και ο Ρήγας και όλοι, πρέπει να πέφτουμε στα γόνατα και να ευχαριστούμε τον Θεό που προλάβαμε και κάναμε καριέρα μια άλλη εποχή. Αυτό μόνο έχω να σου πω. Ακόμα και το “Όσα Παίρνει ο Άνεμος” λένε ότι έχει μέσα ρατσιστικά στερεότυπα» είπε αρχικά ο Μιχάλης Ρέππας.

«Πάντα πηγαίνουν στα άκρα αυτά. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις λέξεις και συμπεριφορές από μία κοινωνία ολόκληρη με το ζόρι», σχολίασε με τη σειρά του ο Θανάσης Παπαθανασίου.

Παίρνοντας και πάλι τον λόγο ο Μιχάλης Ρέππας υπογράμμισε πως πάντοτε φρόντιζαν, όταν έγραφαν μία σειρά, να λαμβάνουν υπόψιν τους ότι ανάμεσα στους θεατές είναι και παιδιά, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενό της. Παρόλα αυτά, σήμερα παρατηρεί πως τα κανάλια παρεμβαίνουν στο έργο των νεαρών συγγραφέων σε τέτοιο βαθμό που ο ίδιος τους λυπάται.

«Δεν μπορεί να σε βλέπουν παιδιά, ας πούμε, και να χρησιμοποιήσω ό,τι λεξιλόγιο θέλεις. It’s okay, μέχρι εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά, στο θέατρο δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Μαθαίνω αυτή τη στιγμή με φρίκη από συναδέλφους νεότερους, τους οποίους πραγματικά λυπάμαι που προσπαθούν να κάνουν καριέρα αυτά τα χρόνια, ότι η παρεμβατικότητα των καναλιών είναι πνιγηρή. Εμείς όταν κάναμε τις ”Τρεις Χάριτες”, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε το πορτρέτο ή ένα χιουμοριστικό σκίτσο της Ελληνίδας. Όχι να δώσουμε πρότυπα συμπεριφοράς, πώς πρέπει να φέρεται μια γυναίκα στην κοινωνία. Ίσα ίσα, που αστειευόμασταν, γιατί την πλάκα την έχει η φαυλότητα» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Λάκης Γαβαλάς: Μου λείπει το να είχα ένα παιδί, θα ήμουν καλός πατέρας και τώρα πια παππούς

Ariana Grande: Πωλείται η υπερπολυτελής κατοικία, που έμενε η star στα γυρίσματα του «Wicked» – Η… αστρονομική τιμή (photos)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης με τραύματα στο πρόσωπο – «Για τόσα δάκρυα που δεν στέγνωσαν με τον χρόνο»



