Ο Ράμα… σοκαρίστηκε από την αντίδραση του ΥΠΕΞ για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς: «Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Ελληνες ομογενείς εκεί»

Άγνοια για την ελληνική ομογένεια στη περιοχή όπου σημειώθηκαν τα επεισόδια, με αφορμή το ξενοδοχείο που χτίζει ο Τζάρεντ Κούσνερ, δήλωσε ο Εντι Ράμα.

Μάλιστα, ο Αλβανός πρωθυπουργός είπε ότι… σοκαρίστηκε από την αντίδραση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ασκησε και κριτική στην Ελλάδα για την αντίδρασή της, λέγοντας πως ίδια αντιμετώπιση είχαν και Αλβανοί πολίτες στη χώρα μας.

Επί του ζητήματος, ανέφερε πως η περίφραξη της επίμαχης έκτασης πραγματοποιήθηκε νόμιμα, βάσει άδειας ανάπτυξης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για άδεια κατασκευής.

Αναφερόμενος στη νήσο Σαζάν, τόνισε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό στο Ζβέρνετς δεν συνιστά κρατική βία, αλλά ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας, ενώ παραδέχτηκε ότι οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, είναι στο «χειρότερο επίπεδο των τελευταίων ετών».

