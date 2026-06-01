Εμανουέλ Μακρόν: Έφοδος των γαλλικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» χτύπησε η Γαλλία όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Γαλλικές δυνάμεις κατάσχεσαν ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία, σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάσχεσε την Κυριακή (31.05.22026) ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις «με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναχαίτιση έγινε «περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακτής της Βρετάνης, σε ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας».

«Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για πάνω από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ που συνοδευόταν από εικόνες της επιβίβασης των γαλλικών δυνάμεων στο πλοίο.

Διαβάστε επίσης

Τι δεν είπαν οι γιατροί για το νέο τσεκ απ του Τραμπ

Ρωσία: Ένα παιδί σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ουκρανικό drone στη νότια Χερσώνα

Πυριταποθήκη ξανά η Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κλιμάκωση ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο