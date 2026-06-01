search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:54
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 10:23

Εμανουέλ Μακρόν: Έφοδος των γαλλικών δυνάμεων σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου»

01.06.2026 10:23
makron
AP

Δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» χτύπησε η Γαλλία όπως ανακοίνωσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Γαλλικές δυνάμεις κατάσχεσαν ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις και απέπλευε από τη Ρωσία, σε επιχείρηση που διεξήχθη στην ανοιχτή θάλασσα στον Ατλαντικό.

Το γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό κατάσχεσε την Κυριακή (31.05.22026) ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε διεθνείς κυρώσεις «με την υποστήριξη πολλών εταίρων, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου», ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η αναχαίτιση έγινε «περισσότερα από 400 ναυτικά μίλια δυτικά της ακτής της Βρετάνης, σε ένα δεξαμενόπλοιο που προερχόταν από το Μούρμανσκ της Ρωσίας».

«Είναι απαράδεκτο πλοία να παρακάμπτουν διεθνείς κυρώσεις, να παραβιάζουν το δίκαιο της θάλασσας και να χρηματοδοτούν τον πόλεμο που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας για πάνω από τέσσερα χρόνια», πρόσθεσε ο Γάλλος πρόεδρος, σε ανάρτηση στο Χ που συνοδευόταν από εικόνες της επιβίβασης των γαλλικών δυνάμεων στο πλοίο.

Διαβάστε επίσης

Τι δεν είπαν οι γιατροί για το νέο τσεκ απ του Τραμπ

Ρωσία: Ένα παιδί σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν από ουκρανικό drone στη νότια Χερσώνα

Πυριταποθήκη ξανά η Μέση Ανατολή: Εκατέρωθεν επιθέσεις ΗΠΑ και Ιράν, κλιμάκωση ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
diodia-121
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

kalamata_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

vyritos-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο

peter_magyar
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο πρόεδρος της χώρας δεν παραιτείται και ο Μαγιάρ ξεκινά νομικές διαδικασίες για να τον ρίξει

OLYMPOS
ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Βρέθηκαν οι δύο γυναίκες τα ξημερώματα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

tsouros_germanou
LIFESTYLE

Γερμανού για Κώστα Τσουρό: «Τον ξέσκισαν»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:53
diodia-121
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Μέρα επιστροφής για τους εκδρομείς του τριημέρου – Σε επιφυλακή η Τροχαία

kalamata_gynaikoktonia
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

vyritos-syntrimia
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο

1 / 3