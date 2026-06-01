ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 11:56
Όλυμπος: Βρέθηκαν οι δύο γυναίκες τα ξημερώματα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν

Αίσιο τέλος για τις δύο γυναίκες, ηλικίας 21 και 24 ετών που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν στον Όλυμπο και σήμανε συναγερμός στη Πυροσβεστική για την επιχείρηση διάσωσης τους.

Εντοπίστηκαν και μεταφέρθηκαν οι δυο γυναίκες σε ασφαλές σημείο, από την θέση «Πριόνια» του Ολύμπου, σύμφωνα με την Πυροσβεστική,

Η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης ξεκίνησε το βράδυ της Κυριακής (31.05.2026) και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στις 04:45 της Δευτέρας (01.06.2026).

Επιχείρησαν τέσσερις πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου και τέσσερις πυροσβέστες από την Ορειβατική Ομάδα Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 2ης ΕΜΑΚ.

