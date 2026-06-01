Το «Μπλε Φεγγάρι» πίσω από τον Ναό του Ποσειδώνα – Η εντυπωσιακή φωτογραφία από το Σούνιο που ξεχώρισε το Associated Press

Η «μαγική» δεύτερη πανσελήνος του Μαΐου χάρισε μοναδικές εικόνες το βράδυ της Κυριακής (31/5), με μια φωτογραφία του Έλληνα φωτορεπόρτερ Γιώργου Καραχάλη, να κλέβει τις εντυπώσεις.

Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο, που απαθανάτισε το ολοστρόγγυλο «μπλέ φεγγάρι» πίσω από τον εμβληματικό Ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και επιλέχθηκε από το Associated Press ανάμεσα στις κορυφαίες φωτογραφίες της ημέρας.

Το Associated Press δημοσίευσε και άλλες φωτογραφίες από την ετνυπωσιακή Σελήνη στο Σούνιο αλλά και μια φωτογραφία από τη Σαλαμίνα.

Διαβάστε επίσης:

Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Φώναζε «βοήθεια» η 39χρονη, συχνοί οι καβγάδες του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα (photos/videos)

Όλυμπος: Βρέθηκαν οι δύο γυναίκες τα ξημερώματα που είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους ενώ πεζοπορούσαν

Συνεχίζουν αύριο οι Πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ με το μάθημα των Μαθηματικών