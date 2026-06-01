ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 14:04
01.06.2026 13:21

Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Έντονη αβεβαιότητα, που «μεταφράζεται» σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου επικρατεί στις αγορές, με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή.

Γύρω στη μία το μεσημέρι ώρα Ελλάδας, το Brent βρισκόταν κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI περίπου στην περιοχή των 90 δολαρίων.

Οι αναλυτές συνδέουν την άνοδο στις τιμές με:

-Την ένταση στη Μέση Ανατολή.
-Την αντιπαράθεση ΗΠΑ-Ιράν.
-Τις εξελίξεις στον Λίβανο.
-Τις ισραηλινές επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.
-Τις ανησυχίες για πιθανές επιπτώσεις στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Η προσοχή των αγορών παραμένει στραμμένη και στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο αποτελεί κρίσιμο σημείο για τη μεταφορά πετρελαίου.

Τα βασικά σημεία της σημερινής εικόνας:

Το Brent κινείται κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι.
Το WTI κινείται περίπου στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι.
Οι τιμές καταγράφουν άνοδο άνω του 2%.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν το κλίμα στις αγορές.
Η ένταση γύρω από το Ιράν παραμένει στο επίκεντρο.
Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο προσθέτουν νέα πίεση στο ήδη τεταμένο περιβάλλον.

Η σημερινή άνοδος έρχεται μετά από περίοδο πιέσεων στις τιμές του πετρελαίου, με τις αγορές να παρακολουθούν τις στρατιωτικές και διπλωματικές εξελίξεις στην περιοχή

