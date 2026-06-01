Τις 300 υπογραφές με τις οποίες κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο η Ιδρυτική Διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, (ΕΛ.Α.Σ.) δίνει στη δημοσιότητα η Φιλελλήνων, τονίζοντας ότι πρόκειται για τον απαιτούμενο συμβολικό αριθμό υπογραφών από τις χιλιάδες που μέχρι στιγμής υπέγραψαν και συνεχίζουν να υπογράφουν την Διακήρυξη η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα myelas.gr. Στην ίδια πλατφόρμα γίνεται και η διαδικτυακή εγγραφή όσων θέλουν να γίνουν μέλη της Συμπαράταξης.

Σε ό,τι αφορά τις υπογραφές οι συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, αναφέρουν πως πρόκειται για ενεργούς πολίτες από διαφορετικούς επαγγελματικούς χώρους, με διαφορετική κοινωνική αναφορά και δράση.

Από εργαζόμενους και φοιτητές, καθηγητές πανεπιστημίου, πολιτικούς επιστήμονες, δικηγόρους, δικαστικούς, προσωπικότητες από το χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, γιατρούς και νοσηλευτές, οικονομολόγους, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, μέλη ΚΟΙΝΣΕΠ, μηχανολόγους, πολιτικούς μηχανικούς, αγρότες, συνδικαλιστές, στρατιωτικούς, επικοινωνιολόγους και δημοσιογράφους. Υπογράφουν επίσης εκπρόσωποι από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού, ιδιωτικοί υπάλληλοι , εκπρόσωποι από το χώρο του αθλητισμού και ακτιβιστές ΛΟΑΤΚΙ+.

Ποιοι έχουν υπογράψει την διακήρυξη

Ενδεικτικά, πέραν των καλλιτεχνών οι υπογραφές των οποίων δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες,

Μεταξύ άλλων την Ιδρυτική Διακήρυξη υπογράφουν:

ΤΕΧΝΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Aρβανίτης Γιώργος, Φωτογράφος, Κινηματογραφιστής Αθανασίου Μάριος, Ηθοποιός Αρσένη Αθηνά, Θεατροπαιδαγωγός, σκηνοθέτης και δημιουργός πολιτιστικών δράσεων με έδρα την Ιθάκη. ς. Είναι καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεατρικού Φεστιβάλ Ιθάκης και εντεταλμένη σύμβουλος πολιτισμού στον Δήμο Βαφέας Βασίλης, Σκηνοθέτης κινηματογραφιστής Βούλγαρης Κώστας, Λογοτέχνης Γαϊτάνος Γεώργιος, Εικαστικός Δρακόπουλος, Γιάννης, Ηθοποιός Δραμουντάνης Βασίλης, Δντης Παραγωγής Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ Θωμαϊδης Κώστας, Τραγουδιστής, Ραδιοφωνικός Παραγωγός Καζάκου Ειρήνη, Ηθοποιός Κανάκη Ελένη, Εκδότρια και βιβλιοπώλισσα, ιδιοκτήτρια των εκδόσεων Κανάκη Κατσουλίδη Μαρία Ηθοποιος, Καθηγήτρια υποκριτικής Κοκκινοπούλου Φαίη,Ηθοποιος Κορνήλιος , Νίκος, Σκηνοθέτης Μουσικός Λογιάδης Μίλτος Μαέστρος Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μανωλιουδάκη Ευγενια, Εικαστικός Μαυρουδής Χάρης, Ηθοποιός Μιχαλόπουλος Σπύρος, Σκηνοθέτης Μουμουλίδης Θέμης, Σκηνοθέτης Μουτζούρογλου Νίκη, Στέλεχος Μεγάρου Μουσικής Μωραϊτης Κωνσταντίνος, Ηθοποιός/ σκηνοθέτης, αριστούχος απόφοιτος της δραματικής σχολής του Νέγκα Γιώτα, Τραγουδίστρια Παπαγεωργίου Θανάσης, Ηθοποιός, Ιδρυτής Θεάτρου ΣΤΟΑ, πρ. πρόεδρος Εθνικού Θεάτρου Παππά Ιωάννα, Ηθοποιός Πουρσανίδης Νικόλαος, Ηθοποιός Σπύρος Πώρος Φωτογράφος, σκηνοθέτης Σιδέρη Ζουγανέλη Ισιδώρα, Τραγουδίστρια Τουμασάτου Μαριάννα, Ηθοποιος Χειλάκης Αιμίλιος Ηθοποιος

ΠΑΙΔΕΙΑ

Αθανασιάδης Χάρης, Καθηγητής Δημόσιας Ιστορίας Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πάντειο Πανεπιστήμιο Αλμπάνης Τριαντάφυλλος, Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ομότιμος Καθ. Χημείας Αντωνοπούλου Μαριζέτα,Καθηγήτρια Τμήμα Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ Αποστόλου Στυλιανός, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Δημ. Σύμβουλος Ζωγράφου Βακόνδιος Εμμανουήλ, Καθηγητής Τμήμα Ιστορίας Τέχνης Πανεπιστήμιο Ουτρέχτης Βασιλειάδης Γεώργιος, Φυσικός Βαφέας Νίκος, Καθηγητής Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Παν/μιο Κρήτης Βόγλης Πολυμέρης, Καθηγητής Παν/μιου Θεσσαλίας Γαβρόγλου Κώστας, Ομότιμος Καθ. Ιστορίας της Επιστήμης ΕΚΠΑ, πρωην Υπουργός Γεωργαντάς Ηλίας, Αναπληρωτής Καθ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανμιο Κρήτης και πρώην ΓΓ Γραμματέας Υπ. Παιδείας Γιαλάφος Ηλίας, Καθηγητής Ιατρικής Καρδιολογίας Γκασούκα Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια Παν. Αιγαίου Λαογραφίας και Φύλου Γκούνας Αθανάσιος, Επίκουρος Καθηγητής με ειδικότητα Μάρκετινγκ – Διαφήμιση, του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & amp; Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε. Γράψας Γιάννης, Δρ. Φυσικής Αγωγής Προπονητής Μπάσκετ Δαμιανός Πέτρος, Δάσκαλος, Σχολεία των Φυλακών Δελληγιάννης Αλέξανδρος, Μεταδ. Φοιτ. Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών ΕΜΠ. Δημητρίου Δημήτριος, Καθηγητής Τμ. Οικονομικών Επιστημών Δημοκρίτιου Πανμιου Δρόσος Γιάννης Ομότιμος Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Καμπουράκης Γιάννης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Πανεπιστήμιο Ροτερνταμ Καραγιάννη Μαριάννα, Διδάκτωρ Ιατρικής Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Επιμελήτρια Α, ΓΝΑ Ευαγγελισμος Καραμπίνης Ανδρέας, Καθηγητής Ιατρικής, πρ. Αντιπρόεδρος Εθν. Οργανισμό Μεταμοσχέσευσεων Καρασαβογλου Τάσος Καθηγητής Ιατρικής, πρ. Διοικητής Νοσοκομείου Καβάλας, Κασσιανός Παναγιώτης, Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Κατσαρδή Βανέσσα, Επίκουρη Καθηγήτρια Παράκτιας και θαλάσσιας μηχανικής Παν/μιο Θεσσαλίας Κατσωνόπουλος Θοδωρής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας, Ερετός στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιάου Φρόσω, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Αθηνών Κίντζιος Σπυρίδων, Πρύτανης Γεωπονικού Πανεπιστημίου Κλαμπατσέα Ειρήνη , Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ Κορδής Νεκτάριος, Καθηγητής Β’ Βάθμιας, Μέλος ΔΣ ΟΛΜΕ Κουβελιώτης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής και από το 2022 ως Διευθυντής του Ψηφιακού Κέντρου στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Κουβελιώτης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής Προσθετικής και από το 2022 ως Διευθυντής του Ψηφιακού Κέντρου στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα Κουντούρη Φανή, Αναπλ. Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου Κυριαζή Σταυρούλα (Βαλίνα), Εκπαιδευτικός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Πανεπιστημίου Σορβόνης ΙV, Παρίσι, προγράμματα ενηλίκων./ Πρ. Μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ Λαγουβάρδος Κώστας , Καθηγητής Μετεωρολόγος Λαζαρίδης Θεμιστοκλής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λαλιώτου Ιωάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Λιακος Αντώνης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ -Ιστορικός Λουκόπουλος Αθανάσιος, Αν.Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Λουπάκη Ιωάννα, Νηπιαγωγός Μαραντζίδης Νίκος, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης ΑΠΘ Μπάμιας Αριστοτέλης , Καθηγητής Ιατρικής, Αντιπρόεδρος Ελλήνων Ογκολόγων Μπάρκουλα Χαιδω, ΕΔΙΠ Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ, ΔΣ ΠΑΣΕΔΙΠ, 47 ετών Μπελαβίλας Νίκος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Ναούμ Ιωάννα, Καθηγητρια ΑΠΘ Οτζάκογλου θόδωρος , Πρώην Δντής Βαρβακείου Σχολής Παγκάλου Φωτεινή , Διδάσκουσα Πάντειο Πανεπιστήμιο Πάντζιου Γραμμάτη, Καθηγήτρια Μηχανικών Πληροφορικής ΠΑΔΑ Πετράκος Γιώργος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Οικονομολόγος Πλειώνης Μανώλης, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρ. Πρόεδρος Αστεροσκοπίου Αθηνών Πολίτης Γιώργος, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ρούπας Γιάννης, Δάσκαλος, Μέλος ΔΣ ΔΟΕ Σιακαντάρης Γιώργος, Δρ. Κοινωνιολογίας, Συντονιστής Ομάδας Εργασίας ΙΝΑΤ Στυλιανού Άρης, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Επιστημών, Α.Π.Θ Τερζάκης Γιώργος, πρ.Περιφερειακός Διευθυντής Κρήτης, Εκπαιδευτικός Τζήμητρας Χάρης, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Κυπριακού Κέντρου του Ερευνητικού Ινστιτούτου του Όσλο για την Ειρήνη Τηγάνης Βασίλειος, Δάσκαλος Τσαουσίδης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης Τσέκος Θεόδωρος, Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Φουφρή Δήμητρα, ΕΔΙΠ ΕΚΠΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Λεπενιώτη Μαρία, Πρωην Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Αμπατζάς Κώστας, Δικηγόρος Αρτέμης Μιχάλης, Δικηγόρος Βασιλειάδης Γιώργος, Δικηγόρος, Υφ. Αθλητισμού 2016-2019 Γιωτακη Φανή, Δικηγόρος Καιδατζής, Ακρίτας, Συνταγματολόγος, ΓΓ Κυβέρνησης 2018-2019 Καλογήρου Μιχάλης, Δικηγόρος – Πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Καραβάνα Ιωάννα, Δικηγόρος, Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών Κουφονικολάκου Θεώνη, Δικηγόρος, πρ. Συνήγορος του Παιδιού Κύρκος Παναγιώτης , Δικηγόρος Θε/νίκη Λυρίτσης Δημήτρης, Νομικός, Μέλος ΔΣ ΔΣΑ Μάρδα Κυβέλη, Δικηγόρος Μπαλατσούκας Γιώργος, Δικηγόρος Μπέρδου Κατερίνα, Δικηγόρος Ντουρβά Βιβή, Συμβολαιογράφος Παπαδοπούλου Αννα, Δικηγόρος, πρώην στέλεχος ΠΑΣΟΚ Παπαμακαρίου Κυριακή, Νομικός Στέλεχος ΑΑΔΕ Πεππέ Γιάννα , Δικηγόρος ΓΓ Πρωθυπουργού (2016-2019) Πετρακάκης Μανώλης, Δικηγόρος Πετρόπουλος Τάσος, Νομικός, πρ. Υφ. Εργασίας

