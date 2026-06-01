Η απρόσμενη συνάντηση Ζαμάνη – Ελληνίδου στη σκηνή (Video)

Επί σκηνής συναντήθηκαν η Ματούλα Ζαμάνη και η Ρία Ελληνίδου σε μουσικό φεστιβάλ στην Αρκαδία, εκπλήσσοντας όλους εκείνους που βρέθηκαν εκεί.

Το βράδυ της Κυριακής (31/5), οι δύο καλλιτέχνιδες διασκέδασαν το κοινό του «KollinesSound» τόσο ερμηνεύοντας δημοτικά τραγούδια όπως «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», όσο και χορεύοντας…

Η Ματούλα Ζαμάνη δεν παρέλειψε, μάλιστα, να εκφράσει δημοσίως τον θαυμασμό της για τη συνάδελφό της, φωνάζοντας δυνατά το όνομά της και κάνοντάς της μία υπόκλιση.

