ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 16:03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

01.06.2026 15:44

ΔΕΗ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια τον Ιούνιο

Σταθερά διατηρεί η ΔΕΗ τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο, παρά το ταραγμένο περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Συγκεκριμένα:

  • Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούνιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh.
  • Τα ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 ευρώ/kWh και 0,142 ευρώ/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.
  • Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 ευρώ/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.
  • Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ/kWh και 0,095 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 ευρώ για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς.

Τροχαίο στην Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου – Την Πέμπτη η κηδεία (Video)

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Αλέξανδρος Τσουβέλας για τα υβριστικά σχόλια – «Μία φορά τον χρόνο τρέχω κάποιον δικαστικά» (Video)

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

