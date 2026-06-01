Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Έχασε τη μάχη με το θάνατο ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΣ Γιάννενα και πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Μάριος Οικονόμου, σε ηλικία μόλις 33 ετών.

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα το Σάββατο 23 Μαΐου και από τότε νοσηλευόταν στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

Ο ερασιτέχνης ΠΑΣ Γιάννενα ανακοίνωσε τη θλιβερή είδηση, αναφέροντας ότι «σήμερα η οικογένεια του ΠΑΣ Γιάννινα πενθεί. Ο Μάριος Οικονόμου , ένα παιδί που κέρδισε την αγάπη και τον σεβασμό όλων μας, έφυγε πρόωρα από κοντά μας. Περάσαμε μαζί στιγμές χαράς, προσπάθειας αγώνα. Πάντα με χαμόγελο, πάντα με καλοσύνη».

