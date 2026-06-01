ΑΑΔΕ: Βγήκε…σεργιάνι στην «αθηναϊκή Ριβιέρα» – Τρία προσωρινά «λουκέτα»

Στοχευμένους ελέγχους – ένεκα… τριημέρου και καλού καιρού – πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε σημεία με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής. Από αυτούς:

Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά

διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,

λιανικής, Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών ,

, Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι ανάλογα «σαφάρι» θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ότι θα επιδειχθεί μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές από καταστήματα εστίασης σε περιοχές που μαζεύουν πολύ κόσμο.

