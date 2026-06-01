ΑΑΔΕ: Βγήκε…σεργιάνι στην «αθηναϊκή Ριβιέρα» – Τρία προσωρινά «λουκέτα»

Στοχευμένους ελέγχους – ένεκα… τριημέρου και καλού καιρού – πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε σημεία με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.
Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής. Από αυτούς:
Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:
Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι ανάλογα «σαφάρι» θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ότι θα επιδειχθεί μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές από καταστήματα εστίασης σε περιοχές που μαζεύουν πολύ κόσμο.
