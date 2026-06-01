search
ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 17:58
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.06.2026 16:12

ΑΑΔΕ: Βγήκε…σεργιάνι στην «αθηναϊκή Ριβιέρα» – Τρία προσωρινά «λουκέτα»

01.06.2026 16:12
reastaurant_new_123

Στοχευμένους ελέγχους – ένεκα… τριημέρου και καλού καιρού – πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε σημεία με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής. Από αυτούς:

  • Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά
  • Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις
  • Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

  • Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,
  • Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,
  • Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι ανάλογα «σαφάρι» θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και ότι θα επιδειχθεί μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές από καταστήματα εστίασης σε περιοχές που μαζεύουν πολύ κόσμο.

Διαβάστε επίσης

ΔΕΗ: Διατηρεί σταθερά τα τιμολόγια τον Ιούνιο

Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές με φόντο τη νέα ένταση στη Μέση Ανατολή

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Μέχρι 900 ευρώ ενίσχυση, ποιοι το δικαιούνται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marios_oikonomou_00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

sofi-pappa-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σόφη Παππά – «Ο σύζυγός μου έφυγε για το γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ» (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ερντογάν ότι θα πάει στην Άγκυρα

diodia
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων – Τα σημεία με μποτιλιάρισμα (Video)

droyza-new
MEDIA

«Μαθήματα Ζωής»: Πρεμιέρα για την Άννα Δρούζα στο OPEN (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: «Κλειδώνει» η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

lipa-turner-gamos
LIFESTYLE

Ντούα Λίπα και Κάλουμ Τέρνερ παντρεύτηκαν στο Λονδίνο - Ετοιμάζουν χολιγουντιανό πάρτι στο Παλέρμο

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

supermarket
ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: Πώς θα λειτουργήσουν σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες, υπηρεσίες

mav1 (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο λογαριασμός της «Γαλάζιας Πατρίδας» για την Ελλάδα: Τι φέρνει για οικονομία και επιχειρήσεις, ποιοι, πως και γιατί απειλούνται από μία παρατεταμένη ένταση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 01.06.2026 17:58
marios_oikonomou_00
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε μετά από 10 μέρες μάχης ο Μάριος Οικονόμου

sofi-pappa-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Σόφη Παππά – «Ο σύζυγός μου έφυγε για το γραφείο και δεν ξαναγύρισε ποτέ» (Video)

trump_erdogan_new
ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ερντογάν ότι θα πάει στην Άγκυρα

1 / 3