Άνοια: Οι «καλοί» υδατάνθρακες που μειώνουν τον κίνδυνο

Η ποιότητα, αλλά και η ποσότητα των υδατανθράκων που καταναλώνουμε καθημερινά φαίνεται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εγκεφάλου και στον κίνδυνο εμφάνισης άνοιας και νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με νέα μελέτη.
Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο International Journal of Epidemiology και πραγματοποιήθηκε από την ομάδα Διατροφής και Μεταβολικής Υγείας (NuMeH) του Πανεπιστημίου Rovira i Virgili, σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής, Διατροφικής και Τοξικολογικής Τεχνολογίας (TecnATox) και το Ινστιτούτο Έρευνας Υγείας Pere Virgili.
Η ηλικία παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας κινδύνου για την ανάπτυξη άνοιας. Ωστόσο, και ο τρόπος ζωής, και ειδικά η ποιότητα της διατροφής, μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά τη γνωστική λειτουργία και να συμβάλει στην υγιή γήρανση.
Οι υδατάνθρακες αποτελούν βασικό συστατικό της διατροφής μας και προσφέρουν περίπου το 55% της συνολικής ημερήσιας ενέργειας. Λόγω της άμεσης επίδρασής τους στον μεταβολισμό της γλυκόζης και της ινσουλίνης, τόσο η ποιότητα όσο και η ποσότητά τους επηρεάζουν σημαντικά τη μεταβολική υγεία και τον κίνδυνο εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ.
Κεντρικό ρόλο στη μελέτη παίζει ο γλυκαιμικός δείκτης, ένας δείκτης που δείχνει πόσο γρήγορα αυξάνεται το σάκχαρο στο αίμα μετά την κατανάλωση ενός τροφίμου. Τρόφιμα όπως το λευκό ψωμί και οι πατάτες έχουν υψηλό γλυκαιμικό δείκτη, προκαλώντας απότομες αυξήσεις του σακχάρου, ενώ τα φρούτα, τα όσπρια και τα προϊόντα ολικής άλεσης χαρακτηρίζονται από χαμηλότερο γλυκαιμικό δείκτη.
Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 200.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι δεν είχαν άνοια στην αρχή της μελέτης. Μέσω αναλυτικών ερωτηματολογίων, αξιολογήθηκαν οι διατροφικές τους συνήθειες και ο γλυκαιμικός δείκτης της διατροφής τους.
Μετά από μέση παρακολούθηση 13,25 ετών, 2.362 άτομα ανέπτυξαν άνοια. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα:
«Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η υιοθέτηση μιας διατροφής πλούσιας σε τρόφιμα χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, όπως τα φρούτα, τα όσπρια ή τα προϊόντα ολικής άλεσης, θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο γνωστικής εξασθένησης, της νόσου Αλτσχάιμερ και άλλων μορφών άνοιας», επιβεβαίωσε η επικεφαλής της μελέτης, Mònica Bulló, καθηγήτρια στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του URV, ερευνήτρια στο ICREA και διευθύντρια του Κέντρου TechnATox του URV.
Τα αποτελέσματα της μελέτης ενισχύουν την άποψη ότι η διατροφή αποτελεί σημαντικό εργαλείο πρόληψης για τη γνωστική εξασθένηση. Η προσεκτική επιλογή υδατανθράκων, με έμφαση στην ποιότητα και όχι μόνο στην ποσότητα, μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη «όπλο» στη μάχη κατά της άνοιας και της νόσου Αλτσχάιμερ.
Πηγή: ygeiamou
