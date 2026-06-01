Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Ερντογάν ότι θα πάει στην Άγκυρα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του ότι σκοπεύει να παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα τον Ιούλιο, όπως ανέφεραν στο Middle East Eye πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ, προσθέτοντας ότι αισθάνεται απογοητευμένος από τη συμμαχία. Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υιοθέτησε διαφορετικό τόνο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις 20 Μαΐου, δηλώνοντας ότι θα επισκεφθεί την Άγκυρα για να παραστεί στη σύνοδο.

Η συνάντηση στο… ματς

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι ο Ερντογάν είχε συνομιλήσει με τον Τραμπ πολλές φορές τον τελευταίο μήνα και ότι σε καμία από αυτές τις συνομιλίες ο Τραμπ δεν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα παραστεί. Ορισμένες αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Ερντογάν ελπίζει επίσης να συναντήσει τον Τραμπ στο Λος Άντζελες κατά τη διάρκεια του αγώνα ΗΠΑ-Τουρκίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει προγραμματιστεί για τις 25 Ιουνίου.

Πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο MEE ότι ο Ερντογάν συχνά προτιμά να παρακολουθεί ποδοσφαιρικούς αγώνες για να υποστηρίξει την τουρκική εθνική ομάδα και ότι, αν μεταβεί στο Λος Άντζελες, ενδέχεται να επιδιώξει να συναντήσει τον Τραμπ και να παρακολουθήσει τον αγώνα μαζί του. Ωστόσο, οι πηγές ανέφεραν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση σχετικά με μια τέτοια επίσκεψη.

Ο Τραμπ αναμένεται να τιμήσει τη δέσμευσή του να επισκεφθεί την Τουρκία, αφού ο Ερντογάν ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια της πρώτης και της δεύτερης θητείας του Τραμπ, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποσχέθηκε μια ανταποδοτική επίσκεψη. Ωστόσο, αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ είναι γνωστός για τις παρορμητικές του ενέργειες και ότι τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Αντιφατικά μηνύματα

Από τις αρχές του έτους, ο Τραμπ στέλνει αντιφατικά μηνύματα, δηλώνοντας ότι θα στείλει 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες στην Πολωνία, μόλις λίγες εβδομάδες αφότου διέταξε την απόσυρση του ίδιου αριθμού στρατιωτών από την Ευρώπη. Από τότε, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι έχουν αρχίσει να αποδίδουν πολύ μεγαλύτερη σημασία στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

«Αν έρθει, ενδέχεται να υπάρξουν ταραχές και φωνές», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στο MEE, «Ωστόσο, αν δεν έρθει, αυτό θα ήταν επιζήμιο για το μέλλον της συμμαχίας». Άλλοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η σύνοδος κορυφής θα μπορούσε να είναι η πιο σημαντική των τελευταίων δεκαετιών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συζητηθεί το μέλλον της συμμαχίας σε μια εποχή που οι ΗΠΑ δείχνουν ότι ενδέχεται να μην προστατεύουν πλέον την Ευρώπη από εξωτερικές απειλές.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να προσπαθήσουν να πείσουν τον Τραμπ για τη σημασία της συμμαχίας για τη διατλαντική ασφάλεια. Άλλοι πιστεύουν ότι αυτό που τέθηκε σε κίνηση υπό τον Τραμπ ενδέχεται να οδηγεί σε ένα αναπόφευκτο συμπέρασμα και ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν η Τουρκία, ως χώρα υποδοχής, και οι άλλοι σύμμαχοι είναι να ζητήσουν από την Ουάσιγκτον έναν οδικό χάρτη για μια σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ από την Ευρώπη, αντί για μια απότομη.

«Χρειαζόμαστε ένα νέο πλαίσιο που θα μπορεί τόσο να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του Τραμπ όσο και να καλύψει τις ανάγκες της Ευρώπης σε θέματα ασφάλειας», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης. «Αλλά αυτό θα χρειαστεί χρόνια».

Διαβάστε επίσης

Μάλτα: Τεράστια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων – Δύο τραυματίες (Video)

Ο Ράμα… σοκαρίστηκε από την αντίδραση του ΥΠΕΞ για τα επεισόδια στο Ζβέρνετς: «Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Ελληνες ομογενείς εκεί»

Μέση Ανατολή: Ο Νετανιάχου διέταξε βομβαρδισμούς στη Βηρυτό – Εκεχειρία στον Λίβανο ζητά το Ιραν για να τερματίσει τον πόλεμο